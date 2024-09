Dimentica il roaming: il servizio che ti semplifica la vita

Hai in programma una vacanza o viaggio al di fuori dell'Ue e stai cercando un servizio che possa salvarti dai costi enormi del roaming? Uno dei più consigliati, per via della sua convenienza e sicurezza, è Saily. Si tratta di una eSIM sviluppata dalla stessa azienda di NordVPN, studiata appositamente per semplificare la connettività all'estero e rendere le tariffe più competitive. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona.

Con Saily niente più roaming: ecco l'offerta

La eSIM internazionale di Nord Security si distingue per la sua semplicità di utilizzo: attivarla è facile anche per chi non è pratico con la tecnologia. Una volta attivata prima del viaggio, avrai accesso ai dati non appena arriverai a destinazione, senza tempi di attesa. Ecco nel dettaglio i passaggi per l'installazione:

Scegli un piano dati eSIM per il tuo viaggio;

Seleziona il paese della tua prossima destinazione e scegli il tuo piano dati;

Scarica l'app eSIM;

Configura la eSIM sul tuo dispositivo seguendo le istruzioni nell'app.

Con l'app Saily hai accesso a diversi piani per tutte le 105 destinazioni offerte. Puoi scegliere tra 1 GB valido per 7 giorni o pacchetti più ampi come 3, 5, 10 o 20 GB per 30 giorni, sempre a prezzi altamente competitivi rispetto agli altri provider. Inoltre, con l'invito di un amico a utilizzare Saily, potrai ottenere un credito bonus di 3 dollari.

Puoi selezionare e attivare il tuo piano eSIM direttamente dalla pagina dedicata sul sito di Saily, scegliendo la tua destinazione dal menu di ricerca. E se dovessi avere dei problemi c'è il supporto clienti disponibile via chat, attivo 24/24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.