digiKam 7.8: arrivato il supporto a nuove fotocamere

Il team di sviluppatori del progetto digiKam, famoso professional photo management software open source dedicato alla gestione ed all'editing di base delle foto, ha annunciato alla sua community di utenti la disponibilità di una nuova versione stabile del programma. digiKam 7.8 implementa una serie di innovazioni interessanti che migliorano la già ottima user experience dell'applicativo. digiKam è un applicativo ideato specificatamente per integrarsi al meglio con il desktop environment Plasma KDE, tuttavia può essere utilizzato senza problemi anche con altri ambienti grafici come ad esempio: GNOME, LXDE o XFCE.

digiKam 7.8, che arrivata dopo circa due mesi dal rilascio della precedente stable release, dispone di svariate innovazioni, ad esempio una delle più rilevanti riguarda l'aggiornamento del RAW processor interno basato sulla librerie libraw 2022-07-14. Con tale update è stato infatti aggiunto il supporto a diverse nuove fotocamere, come ad esempio le: Canon EOS R3, Canon EOS R7, Canon EOS R10, Fujifilm X-H2S, Fujifilm X-T30 II, Olympus System OM-1, Leica M11, Sony A7-IV, DJI Mavic 3 e la Nikon Z9. Dunque a partire da tale build gli utenti non dovranno più aggiungere manualmente la propria fotocamera ma basterà connetterla al computer e digiKam sarà capace di gestire l'importazione delle foto automaticamente.

Sempre in digiKam 7.8 è stato migliorata la gestione dei file d'immagine in formato HIF, che adesso vengono riconosciuti dal programma come file HEIF. Mentre per quanto riguarda i contenuti in formato PSD, quello usato da Adobe per il software Photoshop, adesso è stato implementato il supporto per il grayscale e i 16 bit.

Per quanto riguarda invece il tanto atteso porting alle librerie grafiche Qt6 i developer del progetto hanno dichiarato che per questa transizione si dovrà attendere digiKam 8.0. Tutte le funzionalità attualmente presenti saranno mantenute. Per questa futura release è prevista inoltre l'introduzione di nuovo plugin per l'OCR ed di un Image Quality analyzer rinnovato. Tuttavia non è ancora stata annunciata una data di rilascio ufficiale per digiKam 8.0.