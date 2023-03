digiKam 7.10: arrivato il supporto per la Canon EOS R3 e la Fujifilm X-H2S

Il team di coder del progetto digiKam, noto professional photo management software open source dedicato alla catalogazione ed al fotoritocco di base delle foto, ha reso noto, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, la release della nuova build stabile di questo applicativo. digiKam viene sviluppato per funzionare al meglio con l'ambiente grafico Plasma KDE. Ovviamente gli utenti che non utilizzano tale desktop environment posso stare tranquilli, infatti è possibile utilizzare il programma senza problemi anche con altri ambienti desktop come: GNOME, LXDE o XFCE. digiKam 7.10 arrivata dopo 3 mesi di sviluppo dalla precedente edizione, la 7.9, ed introduce diverse novità. I developer hanno inserito il supporto a svariate fotocamere di diversi produttori, questo rende l'applicazione notevolmente più appetibile per una vasta pletora di utenti.

digiKam 7.10 integra infatti il supporto alle macchine fotografiche: Canon EOS R3, Canon EOS R7, Canon EOS R10, Fujifilm X-H2S, Fujifilm X-T30 II, OM System OM-1, Leica M11 ed alla Sony A7-IV. Si tratta di un cospicuo parco di device, oltretutto questa release implementa anche il supporto ad una serie di nuovi formati di file proprietari utilizzati da diverse fotocamere in commercio, ovvero: Phase One/Leaf IIQ-S v2, Canon CR3 film raw ed il Canon CRM movie. Tali innovazioni sono state rese possibili anche grazie all'adozione della libreria libraw 0.21.1.

Altra novità che possiamo reperibile in digiKam 7.10 riguarda i tag DXO, che ora vengono gestiti in maniera migliore. Inoltre i coder hanno provveduto ad aggiornare la documentazione online e le traduzioni nelle diverse lingue. In tale release sono stati aggiornate diverse feature di base come il cestino, che ora può essere gestito in modo migliore, ed il tasto per la cancellazione delle foto/video dentro il tool per l'importazione degli elementi, che è stato reso più accessibile.

Su digiKam 7.10 vediamo presenti diversi bugfix che rendono il programma più stabile. Ad esempio sono stati risolti i crash che si verificavano con la libreria OpenCV 4.7.0.