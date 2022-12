digiKam 7.9: migliorata la face location e la gestione del geotag

I coder del progetto digiKam, noto professional photo management software open source basato sulle librerie grafiche Qt, ha reso noto alla sua community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova point release del programma. digiKam 7.9 dispone una grande ventaglio bugfix ed upgrade interessanti che migliorano la stabilità e la robustezza del codice sorgente dell'applicazione e di riflesso anche la già buona UX (User Experience) dell'applicativo. digiKam è un software che gode di un'integrazione nativa, per via dell'adozione delle librerie Qt, con il noto ambiente grafico Plasma KDE. Quindi offre il meglio di se con tale desktop environment tuttavia può essere utilizzato senza problemi o workaround di sorta anche con tanti altri ambienti desktop come il più blasonato GNOME Shell oppure ancora con i meno diffusi LXQT ed XFCE.

digiKam 7.9 arriva dopo tre mesi di sviluppo ed è sostanzialmente un maintenance update e porta con se diverse innovazioni "sotto il cofano" e nelle "core functionality" presenti nel software. Ad esempio uno degli update di maggiore rilievo riguarda l'importazione delle coordinate dello scatto dell'immagine dai metadata della fotocamera. Tale funzione è stata infatti resa più fluida e più veloce anche se si tratta di un import dall'album management proveniente da un database remoto.

Oltretutto è stata aggiornata anche la funzione di face location dagli image metadata ed è stata riabilitata la funzione di login nell'account di Google Photo e la gestione remota degli album presenti su tale piattaforma cloud. Inoltre adesso la feature di merge dei tag provenienti dai metadata è notevolmente più rapida ed efficiente.

Sempre in digiKam 7.9 troviamo una migliore retro-compatibilità per i database schema migration. Per quanto riguarda l'edizione per le distribuzioni Linux i coder hanno aggiornato gli internal component degli AppImage bundle, implementando varie librerie e componenti "core" anche molto recenti come le: Qt 5.15.7 LTS, KDE Frameworks 5.99, Libraw 20221123, ExifTool 12.51 e GMicQt 3.1.6.