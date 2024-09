Difendi la tua privacy online con l’offerta di Cyberghost: sconto dell’83%

Le offerte online di VPN sono numerose, ma poche riescono a proteggere davvero la nostra privacy online. Con la crescita delle minacce digitali, è fondamentale affidarsi a strumenti affidabili. Ecco perché oggi parliamo di CyberGhost, tool VPN che sta facendo parlare di sé grazie all’offerta attuale: sconto dell'83%, pagamento mensile di 2,03 euro.

CyberGhost e l'importanza della privacy online

CyberGhost non è una VPN qualunque. Oltre a offrire connessione crittografata, permette di ottenere indirizzi IP di altri Paesi, facilitando l’aggiramento dei blocchi geografici e delle censure online. Adesso tutto questo è possibile spendendo soltanto 2,19 euro al mese per il piano biennale con quattro mesi extra gratuiti.

Facendo un giro sul sito ufficiale di CyberGhost, noterai subito che non si tratta della solita promozione. Il risparmio notevole è l’occasione perfetta per garantirsi protezione completa su internet senza spendere una fortuna.

CyberGhost vanta un network vastissimo di server, che si estende in oltre 100 Paesi. Questa estensione garantisce larghezza di banda illimitata e permette di connettere ben sette dispositivi contemporaneamente tra Windows, Mac, iOS, Android o Linux.

Un'altra caratteristica fondamentale di CyberGhost è la sua politica no log certificata. In pratica, nessuno potrà tracciare ciò che fai online perché sei protetto dalla crittografia, quindi puoi navigare, scaricare e guardare tutto quello che vuoi senza doverti preoccupare di ISP, governi o altre entità.

C’è anche la garanzia "Soddisfatti o Rimborsati" valida per 45 giorni. Se non sei convinto dopo averla provata, puoi ottenere il rimborso completo. Il tutto, con la possibilità di pagare in tre rate con PayPal. Meglio di così?

Con questa offerta, non solo risparmi, ma ottieni una VPN illimitata per tutti i tuoi dispositivi. Collegarsi a un hotspot pubblico, bypassare restrizioni geografiche per guardare i tuoi contenuti preferiti, e tutto questo mantenendo la tua privacy online. Cosa vuoi di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.