Diamanti grezzi: 4 criptovalute che dovresti assolutamente possedere

Durante la ricerca di un tesoro non ancora scoperto, gli esperti hanno rivelato quattro nomi: Jupiter (JUP), SUI (SUI), Filecoin (FIL) e Borroe Finance ($ROE). Queste criptovalute hanno un potenziale significativo per ottenere guadagni più elevati. Nonostante ciò, $ROE è diventata la scelta principale degli investitori. Riuscirà $ROE a superare queste criptovalute affermate? Scopriamo di più su queste migliori criptovalute DeFi.

Borroe Finance è in testa alla corsa alle criptovalute

Gli investitori sono attratti da Borroe Finance grazie alla sua accattivante corsa alla prevendita. Considerata la sua incredibile traiettoria di prezzo, Borroe Finance è diventata una gemma tra le criptovalute che tutti dovrebbero possedere.

A differenza delle offerte di criptovalute guidate dalla popolarità, $ROE di Borroe Finance offre guadagni reali. Non solo, offre anche una soluzione innovativa al processo di crowdfunding. In sostanza, Borroe Finance è una forza rivoluzionaria per rinnovare lo spazio Web3. Sfrutta AI, NFT, smart contract e tecnologia blockchain per rendere la raccolta fondi semplice ed efficiente.

Attualmente, $ROE è nella fase finale della prevendita. Ora $ROE è disponibile a 0,020 $. Secondo il piano di Borroe Finance, $ROE arriverà su DEX (exchange decentralizzati) a 0,025 $. Sono rimasti solo 160 milioni di token $ROE da vendere. Quindi, è meglio affrettarsi per non rischiare di perdere l'occasione.

Una volta che $ROE avrà raggiunto il mercato tradizionale, gli early adopter accumuleranno un ROI del 150%. Gli esperti ritengono che $ROE sia una delle migliori criptovalute in cui investire.

Aumento del prezzo di Jupiter: vale la pena acquistare?

Jupiter ha guadagnato una notevole trazione nel mese di marzo. Inoltre, JUP ha registrato un'impennata di oltre il 183% in questo mese. A fine marzo, JUP era scambiata a circa 1,52 $, il 24% in meno rispetto al suo ATH di inizio anno.

Inoltre, i rialzisti stanno facendo del loro meglio per mantenere il prezzo di JUP a un livello significativo. In ogni caso, JUP sta affrontando una resistenza a 1,60 $. Anche gli indicatori tecnici di Jupiter favoriscono una posizione rialzista.

Se Jupiter supererà questa resistenza, un breakout decisivo potrebbe portare JUP a nuove vette. Più probabilmente, JUP salirà fino a 2,75 $.

SUI registra un rialzo del prezzo

Nonostante la terribile fine del 2023, il SUI è rimbalzato dall'inizio del 2024. Da allora, SUI ha già registrato un balzo del 178,94% fino a marzo. SUI ha registrato un aumento del 18% nel solo mese di marzo, risultando uno dei migliori altcoin da esplorare.

Inoltre, l'impennata del prezzo del SUI ha rispecchiato l'ottimismo del mercato. Alla fine di marzo, SUI si aggirava intorno a 1,91 $. SUI è scambiato al di sopra della SMA a 200 giorni. Anche gli indicatori tecnici segnalano un sentimento positivo per SUI.

Le notizie sulle criptovalute rivelano che il SUI si sta preparando a guadagni sbalorditivi. Se SUI supererà la resistenza di 2,18 $, il prezzo dell'altcoin potrebbe salire fino a un nuovo ATH di 2,50 $.

Continua la corsa al rialzo di Filecoin

Filecoin ha mostrato delle onde rialziste incredibili. Inoltre, Filecoin ha registrato un incredibile aumento di prezzo del 24,20% nel mese di marzo. Nonostante il prezzo sia significativamente basso rispetto al suo ATH di 236,84 $, FIL è diventata una delle migliori criptovalute da possedere.

Inoltre, il 9 marzo Filecoin ha toccato il massimo del 2024 a 11,77 $. Nonostante ciò, FIL ha subito una correzione di prezzo, scendendo a 9,51 $ alla fine di marzo. In ogni caso, gli esperti sono ottimisti sulla previsione di Filecoin.

Anche la curva RSI ha mostrato un crossover positivo per FIL. I dati di Santiment hanno mostrato una volatilità neutra per FIL. Quindi, secondo gli esperti, se Filecoin manterrà lo slancio in corso, FIL potrà toccare presto la soglia dei 15,50 $.

