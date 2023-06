Diablo 4 colpito da un attacco DDoS: cosa succede e come risolvere

È stata una settimana complicata per Diablo 4. Il titolo di Blizzard, vero e proprio gioco del momento, è stato colpito da un attacco DDoS che, in alcuni casi, ha causato l'impossibilità di accedere ai server del gioco (che richiede una connessione sempre attiva). In altri casi, come sta avvenendo in Italia, i server sono accessibili ma i casi di lag e rallentamenti di vario tipo sono diversi.

Per risolvere o, quanto meno, attenuare il problema è possibile ricorrere ad una VPN. Si tratta di una soluzione proposta dal team di supporto di Blizzard che ha consigliato ai giocatori di ricorrere ad un servizio di questo tipo per poter accedere a Diablo 4 senza rallentamenti, evitando gli effetti dell'attacco DDoS (che potrebbe continuare nei prossimi giorni).

I giocatori di Diablo 4 possono, quindi, affidarsi a NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN grazie ad un servizio sempre stabile e ad una connessione veloce e sicura. In questo momento, NordVPN è attivabile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese invece di 12,99 euro scegliendo l'offerta dedicata al piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Diablo 4 è sotto attacco DDoS: cosa succede e come risolvere

L'attacco DDoS ai server di Diablo 4 è iniziato pochi giorni fa. Gli effetti di quest'attacco continuano ancora oggi con rallentamenti, lag e, in alcuni casi, l'impossibilità di accedere al gioco che richiede una connessione online attiva. Per ora, non si conoscono gli autori dell'attacco. Le zone più sono le aree del Nord Est degli Stati Uniti ma le testimonianze di problemi con il gioco sono frequenti anche in Europa.

I giocatori hanno chiesto a Blizzard l'implementazione di una modalità offline che, almeno per il momento, non è prevista. Il team di supporto, tramite il forum ufficiale ha invitato gli utenti ad utilizzare una VPN per proteggere il traffico dati e ridurre l'effetto dell'attacco DDoS, garantendosi un accesso senza rallentamenti a Diablo 4.

NordVPN, in questo momento, è la scelta giusta su cui puntare per utilizzare una VPN illimitata, veloce e sicura per accedere ai server di Diablo 4. Con l'offerta in corso, bastano 3,99 euro al mese, attivando il piano biennale con fatturazione anticipata (con acquisto in 3 rate tramite PayPal) e garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

