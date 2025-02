Devbox: creare facilmente ambienti di sviluppo isolati

Devbox è uno strumento da riga di comando che facilita la creazione di ambienti di sviluppo isolati. Ciò rende le configurazioni utilizzate coerenti e prevedibili. Basato su Nix, Devbox consente agli sviluppatori di definire e gestire facilmente le dipendenze a livello di sistema operativo per i loro progetti.

Cos'è e come funziona Devbox

Devbox permette di creare ambienti di sviluppo isolati definendo l'elenco dei pacchetti necessari nel file JSON devbox.json . Tutti i membri di un team lavoreranno così con le stesse versioni dei medesimi strumenti si sviluppo, senza dover gestire conflitti. Con l'accesso ad oltre 400 mila versioni di pacchetti dal Nix Package Registry, Devbox presenta un'offerta completa per qualsiasi esigenza legata al coding.

Potendo definire le dipendenze a priori, tutti i collaboratori possono operare in un contesto uniforme. Gli ambienti creati sono inoltre del tutto separati dal sistema principale. Ciò significa poter testare nuovi strumenti senza influire sulla configurazione di base di quest'ultimo.

La piattaforma crea degli ambienti isolati direttamente sul PC. In questo modo si può evitare l'uso di macchine virtuali che potrebbero rallentare il flusso di lavoro. Quando il progetto è pronto per la distribuzione è possibile convertirlo facilmente nel container corrispondente.

Per i progetti che richiedono versioni diverse dello stesso strumento, Devbox consente poi di creare ambienti isolati differenti. Una singola definizione può essere utilizzata per creare una shell locale tramite devbox shell o un devcontainer compatibile con Visual Studio Code. Nello stesso modo si può generare un file Docker per costruire un'immagine di produzione identica all'ambiente di sviluppo o un ambiente remoto nel Cloud che rispecchia quello locale

Installazione e creazione di un ambiente isolato

Per installare l'ultima versione di Devbox si deve eseguire il comando seguente:

curl -fsSL https://get.jetify.com/devbox | bash

Per creare un nuovo ambiente basta invece inizializzare il tool in una cartella vuota:

devbox init

Questo comando genera un file devbox.json nella directory corrente e, per aggiungere un package come ad esempio quello di Python 3.14 si deve digitare:

devbox add python@3.14

Fatto questo si può avviare una nuova shell con i pacchetti installati tramite il comando:

devbox shell

All'interno della shell gli strumenti diventano disponibili senza influire sul sistema principale, mentre per tornare alla shell standard sarà sufficiente la direttiva:

exit