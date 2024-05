Dev Home 0.14 Preview rilasciato con tool PowerToys integrati

Microsoft ha rilasciato una nuova versione dell'app Dev Home, che è un insieme di utilità incentrate sugli sviluppatori per gli utenti di Windows 10 e 11. L'ultima versione, 0.14 Preview, aggiunge alcune delle cose annunciate da Microsoft alla Build 2024. Includono moduli PowerToys integrati e una nuova funzionalità Quickstart Playground. Quest’ultima sfrutta sull'intelligenza artificiale per la creazione di nuovi progetti di sviluppo AI. Come riportato sul changelog ufficiale, sono state introdotte alcune nuove funzionalità di accessibilità. In primis, il testo sui widget non dovrebbe più essere tagliato durante le modifiche al ridimensionamento. Inoltre, Dev Home 0.14 Preview non dovrebbe più bloccarsi in caso di contrasto elevato nella pagina Presentazione Dev Home. Infine, la finestra di dialogo per l'aggiunta del widget ora dispone di descrizioni comandi.

Dev Home 0.14 Preview: tutte le migliorie e i bugfix della nuova versione

Il changelog di Dev Home 0.14 Preview mostra anche alcune modifiche introdotte. Ad esempio, le utility che si trovano ora in Dev Home, inclusi l'editor di file hosts, l'anteprima del registro e l'editor delle variabili di ambiente di PowerToys. Inoltre, gli ambienti non sono più contrassegnati come funzionalità sperimentale. Quickstart Playground è ora disponibile come funzionalità sperimentale e fornisce un modo containerizzato per creare progetti di sviluppo utilizzando l'intelligenza artificiale. Infine, Dev Home 0.14 Preview ricorda che le virtual machine Hyper-V negli ambienti non sono attualmente disponibili su ARM. Per quanto riguarda i bufix, i collegamenti all'interno degli approfondimenti di Dev Drive ora dovrebbero funzionare correttamente. Inoltre, l'eliminazione di una VM Hyper-V in esecuzione non dovrebbe più causare un arresto anomalo. Con Dev Home 0.14 Preview gli utenti dovrebbero essere in grado di bloccare i widget. Infine, Dev Home non dovrebbe più bloccarsi durante l'aggiornamento della pagina degli ambienti.

Dev Home Preview versione 0.14 è disponibile nel repository GitHub del progetto. Questa versione è anche scaricare l'app da Microsoft Store o dal terminale Windows tramite winget: winget install --id Microsoft.DevHome -e.