Deepfake e Cyberbullismo: fenomeni che terrorizzano i più giovani

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha portato con sé numerose opportunità, ma anche sfide significative, soprattutto per le nuove generazioni. In occasione del Safer Internet Day, è emerso come uno degli aspetti più preoccupanti per i giovani sia l'uso dei deepfake, ossia video e immagini falsi ma incredibilmente realistici. Questi contenuti digitali, creati con l'intelligenza artificiale, rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza e la reputazione dei ragazzi.

Secondo una ricerca condotta da Telefono Azzurro e Bva-Doxa, circa il 40% dei giovani tra i 12 e i 18 anni esprime preoccupazione per il potenziale danno che i deepfake potrebbero causare alla loro immagine e alle loro relazioni sociali.

La capacità di creare contenuti falsi che appaiono veri con strumenti sempre più sofisticati rende questa minaccia particolarmente difficile da combattere, aumentando il rischio di danni psicologici e sociali. L'impatto del cyberbullismo alimentato dall'AI può essere devastante.

Il deepfake come minaccia principale

La diffusione di deepfake può infatti generare problemi emotivi come ansia, depressione e isolamento sociale, oltre a compromettere seriamente la reputazione online dei ragazzi. Le difficoltà nel costruire relazioni autentiche e nel mantenere un'immagine positiva di sé sono solo alcune delle conseguenze più gravi di questo fenomeno.

In questo contesto, diventa sempre più urgente investire nell'educazione digitale. È fondamentale che i giovani acquisiscano una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi legati all'uso della rete e siano equipaggiati con gli strumenti necessari per proteggersi. Non solo è essenziale che genitori e educatori promuovano un dialogo aperto con i ragazzi, ma anche che le scuole integrino programmi di educazione digitale per insegnare loro come navigare in sicurezza nel mondo online.

Un'altra componente cruciale è la collaborazione tra le istituzioni, le aziende tecnologiche e la società civile. Solo unendo le forze sarà possibile sviluppare soluzioni efficaci contro il cyberbullismo e la diffusione di contenuti dannosi come i deepfake. Le piattaforme social devono inoltre implementare misure più rigide per prevenire la circolazione di materiale ingannevole e garantire un controllo sull’età degli utenti.