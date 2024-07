DB Browser for SQLite: una UI per gestire i database SQLite

DB Browser for SQLite, o più semplicemente DB4S, è un'applicazione rilasciata sotto licenza Open Source che permette di interagire con i database SQLite tramite un'interfaccia utente visuale. Integra infatti tutte le funzionalità necessarie per creare, editare ed effettuare ricerche all'interno di file di archivio creati con questo database engine SQL.

Come funziona DB Browser for SQLite

Per risultare usabile e intuitiva la piattaforma mette a disposizione degli utilizzatori una UI simile a quella degli spreadsheet. Permette inoltre di formulare facilmente query in linguaggio SQL ed è compatibile con Windows, varie versioni di macOS e diverse distribuzioni Linux.

È possibile sfruttare l'apposita scheda "Browse Data" per estrarre ed ordinare più colonne alla volta, sono supportate le scorciatoie da tastiera e si possono definire dei filtri per decidere quali informazioni devono essere mostrate a video, nei record, e quali no. Non manca la possibilità di sfruttare le espressioni regolari nella formulazione delle query così come si possono creare delle view per accedere a tabelle virtuali che contengono righe e colonne come delle tabelle reali.

Funzionalità per la gestione dei database

DB Browser for SQLite consente di creare e compattare file di database SQLite, permettendo inoltre di creare, definire, modificare e cancellare tabelle, indici e record. Questi ultimi sono ordinabili e ricercabili sia con gli strumenti di base che tramite query personalizzate.

L'applicazione permette di importare ed esportare record in formato testo, di importare ed esportare tabelle da e in file CSV e di importare ed esportare database da e in dump SQL. Sono disponibili funzionalità per ispezionare i risultati delle query SQL ed esaminare i log di tutti i comandi SQL lanciati attraverso DB Browser for SQLite. Da maggio 2023 sono supportate anche le estensioni per SQLite.

Attualmente l'ultima versione stabile disponibile è la 3.12.2 che può essere scaricata dal sito ufficiale del progetto. L'aggiornamento 3.13 è invece in fase di RC e dovrebbe diventare a breve la nuova release stabile.