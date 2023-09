DAZN Start: tutte le partite di Serie A di ottobre a meno di 14€

C'è tempo fino al prossimo 2 di ottobre per accedere alla nuova promozione di DAZN. Scegliendo oggi il piano DAZN Start, l'abbonamento base che include tutti "gli altri sport" presenti nel catalogo della piattaforma, sarà possibile guardare le partite di Serie A per tutto il mese di ottobre, con un risparmio netto rispetto agli abbonamenti DAZN Standard e Plus.

DAZN Start costa 9,99 euro al mese, con vincolo annuale, oppure di 13,99 euro al mese, senza vincolo. In alternativa, c'è anche l'abbonamento annuale che costa 89,99 euro. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che DAZN Standard parte da 30,99 euro al mese (con vincolo) oppure 40,99 euro al mese (senza vincolo).

Tutta la Serie A di ottobre è su DAZN Start

Tutte le partite di Serie A di ottobre, fino alla 10° giornata di campionato, saranno accessibili anche con DAZN Start e non solo con i piani Standard e Plus. Il piano "base" di DAZN, di solito, non include le partite di calcio ma, in via promozionale, per tutto il mese di ottobre sarà possibile accedere anche ai match della Serie A (di cui DAZN ha l'esclusiva per 7 partite per turno e la co-esclusiva per 3 partite).

Per accedere a DAZN Start è possibile puntare sull'abbonamento mensile senza vincoli al costo di 13,99 euro al mese oppure sull'abbonamento mensile con vincolo di 12 mesi al costo di 9,99 euro al mese. C'è anche l'abbonamento annuale da 89,99 euro. I nuovi clienti che scelgono DAZN Start, inoltre, possono passare al piano Standard o al piano Plus una volta terminata la promozione di ottobre.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto. Ricordiamo che DAZN Start include diversi altri sport, come il basket, la NFL e l'UFC. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

