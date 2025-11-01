Nessun risultato. Prova con un altro termine.
DAZN: promo speciale per guardare Milan - Roma gratis e tutta la Serie A
Guarda Milan - Roma gratis su DAZN con le nuove promo attive: sconti fino al 40%, prova gratuita e accesso a tutta la Serie A Enilive. Scopri subito come.
Roberta Bonori
Pubblicato il 1 nov 2025
È la partita che tutti aspettano: Milan - Roma, una sfida che promette spettacolo puro. E la notizia migliore? Puoi vederla gratis su DAZN, grazie alle promozioni attive in questi giorni. Se ami il calcio vero, quello che si vive col cuore in gola e il telecomando in mano, questa è la tua occasione.

Come guardare Milan - Roma gratis su DAZN

Per un periodo limitato, DAZN offre promozioni speciali che ti permettono di seguire Milan - Roma e tutta la Serie A Enilive a un prezzo super scontato.
In alcuni casi, puoi addirittura provare DAZN gratis per i primi giorni, così da non perderti il match di San Siro e testare tutti i contenuti della piattaforma. Su DAZN trovi tutte le partite della Serie A, gli highlights esclusivi, le analisi pre e post match, e contenuti originali dedicati a ogni squadra. In più, puoi guardare tutto su qualsiasi dispositivo: Smart TV, smartphone, tablet, PC o console.

Le offerte DAZN attive ora

  • MyClub Pass - Solo 19,99€ al mese invece di 29,99€.
    Segui tutte le partite della tua squadra del cuore, highlights e contenuti dedicati.
  • DAZN Full Annuale - A 29,99€ al mese (anziché 34,99€). Tutta la Serie A Enilive e il meglio dello sport internazionale, con 60€ di sconto sul piano annuale.
  • Full Mensile - Tutto lo sport di DAZN e la Serie A Enilive a 44,99€ al mese, senza vincoli.
  • Family Plan - Condivisione su 2 reti domestiche e visione contemporanea a 59,99€ al mese.
  • Goal Pass - Il calcio italiano e internazionale a 13,99€ al mese.
  • Sports Pass - Per chi ama anche gli sport extra calcistici, a soli 11,99€ al mese.

Puoi abbonarti in un minuto e iniziare subito a guardare la tua squadra. Hai ancora pochi giorni per approfittare delle offerte DAZN e non perderti Milan - Roma gratis o a prezzo super scontato. Dopo la scadenza, i prezzi torneranno quelli standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

