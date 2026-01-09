DAZN, nuova offerta di inizio 2026: il piano Full mensile scontato a 29,99 euro per 6 mesi

Il 2026 di DAZN si apre da subito con una nuova offerta: il piano Full mensile è in vendita al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per 6 mesi invece di 44,99 euro, per un risparmio complessivo di 90 euro scegliendo di aderire fin dal mese di gennaio. Al termine dei primi sei mesi ognuno è libero di scegliere se rinnovare di un altro mese il piano mensile, passare a un piano con vincolo di 12 mesi oppure semplicemente non rinnovare.

Questa domenica ricordiamo che si giocherà la sfida scudetto Inter-Napoli, visibile su DAZN. Allo stesso modo andrà in scena dal 12 gennaio l'Australian Open, primo slam della stagione di tennis con protagonista la coppia d'oro Sinner e Alcaraz. Infine, dal 6 febbraio riflettori accesi sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche loro trasmesse sui canali DAZN grazie alla partnership con Eurosport.

Cosa include il piano DAZN Full in offerta

Gli appassionati di calcio possono sedersi comodi sul divano, perché DAZN è l'unica piattaforma streaming a offrire tutte le partite di Serie A e Serie B, nonché la LaLiga EASports, la FA Cup, la Serie A Women più il meglio della Liga Portugal Betclic e la Jupiler Pro League.

Riveste poi un ruolo fondamentale la partnership con Eurosport, soprattutto per gli appassionati di tennis, ciclismo e sport invernali. A proposito di tennis, grazie al recente accordo DAZN trasmetterà l'Australian Open e il Roland Garros, vale a dire i primi due slam dell'anno.

Non solo però, perché come anticipato all'inizio su DAZN sarà possibile vedere anche tutte le Olimpiadi Invernali 2026 che si terranno in Italia a partire dal prossimo mese di febbraio.

L'offerta sul piano DAZN Full, che permette di risparmiare 90 euro in sei mesi, è valida fino alla mezzanotte del 12 gennaio, giorno in cui avrà inizio l'Australian Open.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.