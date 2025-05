DAZN For Business: il servizio per bar e ristoranti a 29€ al mese

Debutta ufficialmente in Italia DAZN For Business, il nuovo servizio streaming per bar e ristoranti disponibile da subito anziché 160 euro. La promozione iniziale prevede anche la possibilità di ricevere gratis il primo DAZN TV BOX, inserendo in fase di pagamento il codice 1boxgratis.

Con DAZN For Business i titolari di un qualsiasi locale hanno l'opportunità di far crescere la loro clientela grazie agli eventi sportivi inclusi nel pacchetto. Tra questi vi sono anche tutti i 63 incontri del Mondiale per Club, la competizione FIFA completamente rinnovata che inizierà il 14 giugno: parteciperanno al nuovo format anche Juventus e Inter, con i nerazzurri che potrebbero festeggiare nelle prossime settimane anche una storica vittoria in Champions League dopo il successo in semifinale contro il Barcellona.

DAZN For Business in offerta lancio

Oltre alle gare del Mondiale per Club, DAZN For Business include anche tutte le partite di Serie B, tutta la LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal Betclic. Questo per quanto riguarda il calcio, mentre per gli altri sport segnaliamo il campionato italiano maschile di pallacanestro e la CEV Champions League di pallavolo.

Il pacchetto è completato infine dalla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, grazie ai quali è possibile vivere il tennis, il ciclismo e gli sport invernali di Eurosport. Il prossimo appuntamento esclusivo è atteso per fine mese, quando a Parigi avrà inizio il Roland Garros, secondo slam della stagione di tennis: tra i protagonisti vi sarà anche Jannik Sinner, tornato ufficialmente in campo dopo la squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol.

I piani disponibili, ed entrambi in offerta lancio, sono due: annuale con pagamento dilazionato da 29 euro al mese invece di 160 euro (richiesta una permanenza minima di 12 mesi); annuale con pagamento in un'unica soluzione da 299 euro all'anno invece di 1.920 euro.

L'offerta terminerà il 9 giugno 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.