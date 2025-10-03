DAZN, fino a 120 euro di sconto sui piani Full e MyClubPass

Ad inizio stagione diverse persone hanno rinunciato a vedere la Serie A aspettando l'arrivo di nuove interessanti offerte, in modo da risparmiare una cifra anche consistente. E quel momento tanto atteso sembra essere arrivato: fino al 5 ottobre i piani DAZN Full e MyClubPass sono in offerta per i primi 12 mesi: il piano Full annuale è in promo a 29,99 euro al mese per un anno invece di 34,99 euro, mentre MyClubPass è sottoscrivibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro, per un risparmio complessivo rispettivamente di 60 euro e 120 euro.

La promozione di DAZN valida fino al 5 ottobre

Al momento l'abbonamento DAZN più venduto è quello al piano Full, che comprende tutti gli sport e le competizioni dell'offerta DAZN. Insieme a tutte le partite di Serie A e Serie B, include i match dei campionati LaLiga, Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League e Serie A Women. A ciò si aggiunge poi tutta l'offerta di Eurosport, che spazia dal Roland Garros all'Australian Open, dal meglio del ciclismo ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, più i principali sport invernali e il PGA Tour. Inoltre, per gli appassionati di pallavolo DAZN Full - Annuale include anche la Superlega (il massimo campionato italiano maschile), la Serie A1 Tigotà (il massimo campionato italiano femminile) e la CEV Volleyball Champions League (il campionato europeo per club di volley). Infine, c'è spazio per una selezione di partite di NFL, tutti gli eventi UFC e gli appuntamenti del LIV Golf Tour.

Se invece si ha interesse soltanto per le partite di Serie A della propria squadra del cuore, il piano DAZN di riferimento è MyClubPass, disponibile al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per un anno invece di 29,99 euro fino al 5 ottobre. Il pacchetto in questione, tra le novità assolute dell'offerta sportiva di DAZN, include tutti i match della propria squadra del cuore con pre e post-partita, gli highlights di tutte le 10 partite di ogni turno di campionato, più gli approfondimenti e i live show esclusivi dedicati alla Serie A Enilive.

DAZN è disponibile su un'ampia selezione di dispositivi connessi alla rete Internet, tra cui Smart TV, Chromecast, PlayStation, Xbox e altro ancora, oltre che naturalmente su PC, smartphone e tablet.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati