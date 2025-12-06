Nessun risultato. Prova con un altro termine.
DAZN fa debuttare il nuovo Pass Giornata: ecco come funziona
Il nuovo Pass di DAZN è un prodotto pay-per-view rivolto ai titolari di un abbonamento Goal o MyClub Pass e non prevede rinnovo automatico.
Federico Pisanu
Pubblicato il 6 dic 2025
Questo fine settimana si giocheranno le partite del 14° turno della stagione 2025-2026 di Serie A. Come preannunciato nei giorni scorsi, DAZN lancerà il nuovo Pass Giornata, il prodotto pay-per-view rivolto ai titolari di un abbonamento Goal o MyClub Pass. Con questo pass sarà possibile vedere tutti gli incontri di un’intera giornata di campionato, inclusi i pre e post-partita più le trasmissioni di approfondimento proposte da DAZN. Il Pass Giornata presenta un costo di 19,99 euro e non prevede il rinnovo automatico: per attivarlo è sufficiente andare nella sezione “Mio Account” e da lì cliccare su “Servizi aggiuntivi” e “Pay Per View”.

Il programma della 14^ giornata di Serie A con i telecronisti DAZN

Il weekend della quattordicesima giornata di Serie A vede a San Siro l’Inter ospitare il Como, in quello che è a tutti gli effetti un match per un posto in Champions League nella prossima stagione. Domenica, invece, tutti i riflettori saranno accesi sul big match Napoli-Juventus, che segnerà il ritorno di Luciano Spalletti nella città dove ha riportato uno storico scudetto. A chiudere, il posticipo di lunedì vedrà la capolista Milan giocare sul campo del Torino per conquistare l’intera posta in palio.

Sabato 6 dicembre 2025

  • 15:00 Sassuolo-Fiorentina: telecronaca a cura di Riccardo Mancini affiancato in cabina di commento da Christian Brocchi
  • 18:00 Inter-Como: telecronaca a cura di Dario Mastroianni affiancato in cabina di commento da Andrea Stramaccioni
  • 20:45 Hellas Verona-Atalanta: telecronaca a cura di Alberto Santi affiancato in cabina di commento da Fabio Bazzani

Domenica 7 dicembre 2025

  • 12:30 Cremonese-Lecce: telecronaca a cura di Luca Farina
  • 15:00 Cagliari-Roma: telecronaca a cura di Edoardo Testoni affiancato in cabina di commento da Dario Marcolin
  • 18:00 Lazio-Bologna: telecronaca a cura di Ricky Buscaglia affiancato in cabina di commento da Emanuele Giaccherini
  • 20:45 Napoli-Juventus: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo affiancato in cabina di commento da Massimo Ambrosini

Lunedì 8 dicembre 2025

  • 15:00 Pisa-Parma: telecronaca a cura di Orazio Accomando
  • 18:00 Udinese-Genoa: telecronaca a cura di Gabriele Giustiniani affiancato in cabina di commento da Alessandro Budel
  • 20:45 Torino-Milan: telecronaca a cura di Andrea Marinozzi affiancato in cabina di commento da Antonio Di Gennaro
