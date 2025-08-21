DAZN costa troppo? Risparmia il 50% fino a gennaio 2026 con l'ultima offerta di TIMVISION

Per alcuni utenti il costo da sostenere per vedere tutte le partite di Serie A su DAZN supera l'ideale budget disponibile per una spesa di questo tipo. Questo però non significa dover rinunciare a seguire lo sport che si ama. In loro soccorso arriva infatti l'ultima offerta TIMVISION con DAZN e Prime, che consente di risparmiare il 50% fino a gennaio 2026.

Il pacchetto annuale TIMVISION con DAZN e Prime è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi il prezzo passa a 34,99 euro nei restanti 7 mesi (l'offerta prevede infatti un vincolo di permanenza pari a un anno). In totale, il costo annuale corrisponde 344,88 euro anziché 419,88 euro.

Cosa comprende il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime

L'adesione al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime include il piano Full di DAZN con tutta la Serie A Enilive e la Serie BKT, Amazon Prime e Infinity+. Nell'abbonamento ad Amazon Prime rientra anche Prime Video, che tra le altre cose offre la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League.

Ecco nel dettaglio cosa include l'offerta:

TIMVISION (valore 6,99 euro al mese) : film, serie tv e show per tutta la famiglia, 6 canali Eurosport, discovery+, CNN, Euronews, Mediaset e La7

: film, serie tv e show per tutta la famiglia, 6 canali Eurosport, discovery+, CNN, Euronews, Mediaset e La7 DAZN Full (valore 44,99 euro al mese) : tutta la Serie A, B e LaLiga, il miglior volley nazionale e internazionale, una selezione di incontri di NFL, boxe, PFL e canali Eurosport 1 ed Eurosport 2

: tutta la Serie A, B e LaLiga, il miglior volley nazionale e internazionale, una selezione di incontri di NFL, boxe, PFL e canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 Amazon Prime (valore 4,99 euro al mese) : Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, spedizioni illimitate, consegna gratuita

: Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, spedizioni illimitate, consegna gratuita Infinity+ (valore 7,99 euro al mese): il meglio del cinema e delle serie tv, ogni settimana un film in anteprima con Premiere

TIM conferma che possono attivare l'offerta anche i già clienti DAZN e Prime. Se la richiesta avviene online il costo di attivazione è gratuito, nel caso invece avvenga tramite altri canali l'offerta prevede un costo di attivazione pari a 19,99 euro (o 9,99 euro per chi ha già un TIMVISION Box).

L'offerta TIMVISION con DAZN e Prime è attivabile alle condizioni appena descritte fino al 30 agosto 2025.