Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

DAZN costa troppo? Risparmia il 50% fino a gennaio 2026 con l'ultima offerta di TIMVISION

L'offerta è valida anche se si è già clienti DAZN: ecco tutti i dettagli sull'ultima promozione della piattaforma streaming di TIM.
DAZN costa troppo? Risparmia il 50% fino a gennaio 2026 con l'ultima offerta di TIMVISION
L'offerta è valida anche se si è già clienti DAZN: ecco tutti i dettagli sull'ultima promozione della piattaforma streaming di TIM.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 ago 2025
Link copiato negli appunti

Per alcuni utenti il costo da sostenere per vedere tutte le partite di Serie A su DAZN supera l'ideale budget disponibile per una spesa di questo tipo. Questo però non significa dover rinunciare a seguire lo sport che si ama. In loro soccorso arriva infatti l'ultima offerta TIMVISION con DAZN e Prime, che consente di risparmiare il 50% fino a gennaio 2026.

Il pacchetto annuale TIMVISION con DAZN e Prime è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi, poi il prezzo passa a 34,99 euro nei restanti 7 mesi (l'offerta prevede infatti un vincolo di permanenza pari a un anno). In totale, il costo annuale corrisponde 344,88 euro anziché 419,88 euro.

timvision e dazn 19,99 euro

Cosa comprende il pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime

L'adesione al pacchetto TIMVISION con DAZN e Prime include il piano Full di DAZN con tutta la Serie A Enilive e la Serie BKT, Amazon Prime e Infinity+. Nell'abbonamento ad Amazon Prime rientra anche Prime Video, che tra le altre cose offre la migliore partita del mercoledì della UEFA Champions League.

Ecco nel dettaglio cosa include l'offerta:

  • TIMVISION (valore 6,99 euro al mese): film, serie tv e show per tutta la famiglia, 6 canali Eurosport, discovery+, CNN, Euronews, Mediaset e La7
  • DAZN Full (valore 44,99 euro al mese): tutta la Serie A, B e LaLiga, il miglior volley nazionale e internazionale, una selezione di incontri di NFL, boxe, PFL e canali Eurosport 1 ed Eurosport 2
  • Amazon Prime (valore 4,99 euro al mese): Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, spedizioni illimitate, consegna gratuita
  • Infinity+ (valore 7,99 euro al mese): il meglio del cinema e delle serie tv, ogni settimana un film in anteprima con Premiere

TIM conferma che possono attivare l'offerta anche i già clienti DAZN e Prime. Se la richiesta avviene online il costo di attivazione è gratuito, nel caso invece avvenga tramite altri canali l'offerta prevede un costo di attivazione pari a 19,99 euro (o 9,99 euro per chi ha già un TIMVISION Box).

L'offerta TIMVISION con DAZN e Prime è attivabile alle condizioni appena descritte fino al 30 agosto 2025.

Ti consigliamo anche

DAZN, finalmente il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore: ecco quanto costa
Tech

DAZN, finalmente il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore: ecco quanto costa
Con Saily viaggi con Internet sempre a disposizione e senza roaming
Tech

Con Saily viaggi con Internet sempre a disposizione e senza roaming
Iliad, il potere della fibra pura: 48 euro di sconto all'anno con l'offerta dell'estate
Tech

Iliad, il potere della fibra pura: 48 euro di sconto all'anno con l'offerta dell'estate
Offerte portabilità, Kena va veloce: 200 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese. Ecco per chi
Tech

Offerte portabilità, Kena va veloce: 200 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese. Ecco per chi