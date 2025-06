Dati personali al sicuro in uno spazio cloud europeo e sostenibile

Per quanti sentono l'esigenza di difendere i propri dati personali, segnaliamo l'offerta di Internxt, un servizio cloud europeo con base a Valencia, in Spagna. Al momento i piani a vita con spazio di archiviazione fino a 5TB sono in sconto dell'85%, con prezzi a partire da 135 euro per il piano da 1TB.

Con Internxt è possibile beneficiare di uno spazio cloud sicuro, affidabile e sostenibile. L'azienda spagnola è infatti in prima linea per offrire una soluzione di archiviazione cloud pulita ed ecologica, utilizzando esclusivamente data center ad alta efficienza energetica.

85% di sconto su tutti i piani a vita di Interxnt

Il servizio di cloud storage Internxt non memorizza le password o altri dati dell'utente, fa il contrario: utilizza la crittografia più avanzata del settore per nascondere i file sia quando sono conservati nello spazio cloud sia quando sono in transito tra il dispositivo dell'utente e i loro server.

Internxt utilizza una crittografia a conoscenza zero, ciò significa che soltanto l'utente in questione è in grado di accedere ai suoi dati, nessun altro. Per un ulteriore conferma della sicurezza e della privacy offerte dal servizio cloud spagnolo, ai file viene applicata la crittografia end-to-end prima che escano dai dispositivi proprietari.

Un ulteriore fiore all'occhiello di Internxt è il codice open-source e trasparente, autentica rarità in questo settore dominato dalle big tech statunitensi. Il codice sorgente di Internxt è pubblico su GitHub, dove può essere revisionato e verificato da chiunque.

I piani a vita di Internxt godono di uno sconto dell'85% nell'ambito dell'ultima promozione in corso sul sito ufficiale: i prezzi partono da 135 euro (pagamento una tantum) per uno spazio a vita da 1TB e un risparmio che supera i 2.500 euro. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.