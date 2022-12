Data Scientist si diventa: ecco come, ecco perché

Data Scientist si diventa. Non si tratta di una attitudine impressa a fuoco nel DNA, ma di una maturazione progressiva di competenze che, nel giusto contesto, trasformano il professionista in un vero e proprio interprete dei numeri, capace di estrapolarne significati e valore.

L'analisi dei dati (data analysis) e la scienza dei dati stessi sono materia relativamente nuova per la conoscenza umana in virtù del fatto che mai come in quest'epoca i dati sono diventati disponibili in abnormi quantità. Di qui la necessità di professionalità specifiche in grado di applicare con metodo ed efficienza una serie di regole utili a raccogliere, catalogare ed analizzare il dato, trasformandolo in qualcosa di ulteriore attraverso un vero e proprio meccanismo di raffinazione. La quantità è una minaccia se non c'è qualità: la Data Science è la materia di chi sa prendere in mano in timone e pilotare nella giusta direzione le strategie grazie alla capacità di carpire segnali dai mercati.

Ma quali sono i professionisti che il mercato va cercando per affrontare questo tipo di problematiche?

Deep Learning Italia (DLI), è la più grande piattaforma online per la formazione nel mondo IT. Unica piattaforma italiana che collabora con le migliori università e centri di ricerca. DLI ha preparato percorsi mirati che possono consentire di approdare a questo nuovo ambito professionale: le giuste competenze, applicate ai giusti talenti, possono dare origine a quel profilo che i mercati stanno ansiosamente cercando

Data Analysis, Data Scientist

Una cosa va esplicitata fin da subito: il mercato è completamente assetato di nuove professionalità perché il mondo IT è ad oggi ampiamente scoperto su alcuni degli ambiti di maggior prestigio potenziale. La figura del Data Scientist è oggi tra le più ambite poiché si tratta di una professionalità relativamente nuova, nella quale occorre avere specifiche conoscenze. Non è detto che questi profili debbano necessariamente arrivare dal mondo accademico, anzi: il passaggio attraverso il reskilling può essere una scorciatoia utile, un modo per unire l'esperienza alla competenza ed arrivare prima e meglio all'obiettivo. Reinventarsi Data Scientist, insomma, è possibile. Non solo: può essere una conveniente exit way per percorsi professionali ormai stantii ed esauriti. Riposizionarsi può essere facile quando già si hanno le giuste attitudini, ma raramente si posseggono anche le giuste competenze: la formazione è il ponte necessario tra un vecchio vicolo cieco e una nuova autostrada di opportunità.

La strada della Data Science è dunque aperta a tutti, tanto agli studenti quanto ai professionisti, purché armati delle conoscenze utili ad affrontare la gestione dei dati con piena consapevolezza. Non esistono atenei dedicati per un semplice motivo: la figura del Data Scientist è trasversale per sua natura, poiché contempla competenze proprie di più ambiti ed utili in più settori. Ci si può approcciare in ambito universitario passando per l'Ingegneria, l'Informatica o la Matematica, così come tramite Business Administration o Economia, purché la propria attitudine sia quella di leggere la realtà attraverso gli algoritmi: questo è il vero segreto, la scintilla primordiale da cui partire.

La disponibilità degli strumenti di formazione non è un problema così come non lo è la questione del costo: Deep Learning Italia, infatti, ha messo a punto una soluzione ideale per consentire a chiunque di colmare le proprie lacune in modo mirato, offrendo così un lasciapassare diretto verso la Data Science in pochi semplici passi. Tutto il resto è applicazione, apprendimento e ambizione.

Deep Learning Italia: Tool per la Data Science

Ecco un primo elenco granulare di strumenti disponibili:

Più semplicemente, per affrontare con completezza il percorso utile a far propri gli elementi base del Data Scientist, sono disponibili due pacchetti formativi dedicati:

Il percorso di Junior Data Scientist di Deep Learning Italia ti permette, con un unico pagamento, di accedere ad un pacchetto di corsi utili per iniziare la tua carriera lavorativa nel mondo dei Dati.

Lezioni on-demand che potrai vedere quando vuoi e dove vuoi per sempre. Con risorse come slide, GitHub, dataset, esercitazioni e un certificato finale di completamento corso che costituisce gli architravi di un modo di apprendere ritagliato sui tempi, sulle possibilità e sulle capacità della persona: non una scuola da seguire in presenza, insomma, ma una serie di corsi sempre a disposizione per metabolizzare con i giusti tempi tutte le competenze che si stanno andando a cercare.

La formula dell'e-learning è ritagliata perfettamente per questo tipo di ambito: che il riferimento sia uno studente che intende integrare i propri studi con una applicazione più avanzata, o che sia un professionista desideroso di riposizionarsi sul mercato, poter attingere a corsi online dalla libera frequenza significa fare affidamento puramente sulle proprie ambizioni. Maggiori sono queste ultime, e maggiore è la motivazione nel perseguirle, migliore sarà la risultante di un corso come quello messo a disposizione da Deep Learning Italia.

Lo studente non è mai lasciato solo lungo il processo di apprendimento. Benché si possa studiare in autonomia (quando e dove si vuole), si è immersi in una community presso cui mettersi in contatto con la community degli studenti per avere tutta l'assistenza necessaria in ogni passaggio. Giochi, quiz e podcast fanno da compendio al materiale di apprendimento, rendendo così l'esperienza ancor più coinvolgente e l'assorbimento delle competenze ancor più naturale. Al termine del percorso sarà ancora il team Deep Learning Italia a tendere la mano per un trampolino di lancio ulteriore: non soltanto un attestato pronto per arricchire il curriculum, ma anche contatti diretti con aziende interessate ai migliori talenti in uscita.

Data Scientist si diventa

Data Scientist si diventa, insomma. Per scelta, per ambizione, per attitudine forse, o sicuramente come intima proiezione professionale. Grazie a Deep Learning Italia è possibile farlo in modo comodo, a prezzi decisamente sostenibili e mettendosi nelle mani dei migliori docenti. Il metodo fa dunque la differenza, poiché rende la strada della Data Science un viaggio lastricato di opportunità.

Si può trovare lavoro come Data Scientist in una molteplicità di ambiti perché i dati, per loro natura, sono ovunque: sono l'astrazione matematica della realtà, le sentinelle che fanno emergere dinamiche nascoste alla semplice percezione tradizionale e che per questo motivo consentono di vedere qualcosa che ancora non è chiaro, non è evidente, non è tangibile. La Data Science non è magia, benché ad occhi profani possa avvicinarvisi: consente di vedere l'invisibile per costruirvi su valore. Tutto ciò senza alchimie, però: pura matematica, pura logica, pura analisi. Non si passa per la scuola di Hogwarts per leggere in trasparenza la realtà attraverso i dati: è sufficiente un corso tramite Deep Learning Italia, utile a trasformare i dati in qualcosa di nuovo e di ulteriore.

Chiunque già padroneggi gli strumenti propri dell'analisi dei dati avrà compito facilitato in una eventuale pulsione di reskilling. Colmare le proprie lacune e far propri gli strumenti necessari accorcerà la strada che unisce una ambizione ad un nuovo posto di lavoro. Ogni Data Scientist in più sul quale si potrà contare sarà un contributo aggiuntivo ad un modo di produrre, progettare e analizzare di cui il mercato ha sempre più urgentemente necessità.

Attenzione all'offerta di Natale, infine: basta usare il coupon "NATALE40" per avere il 40% di sconto su qualunque corso disponibile sulla piattaforma. Se l'ambizione è il miglior augurio per il proprio futuro, un coupon è il miglior pacco regalo con cui lo si possa accompagnare.

