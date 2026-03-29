Babbel: il modo semplice per migliorare il tuo curriculum a soli 7,99€

Partiamo subito da una delle domande più comuni: quanto costa Babbel, la piattaforma migliore al mondo per imparare una nuova lingua? Oggi propone abbonamenti piuttosto accessibili, con prezzi che partono da circa 7,99€ al mese, a seconda del piano scelto. Optando per formule più lunghe, come quelle semestrali o annuali, il costo mensile si abbassa ulteriormente, rendendo l’investimento ancora più conveniente. Una cifra contenuta, soprattutto se si considera una cosa: imparare una nuova lingua oggi può fare davvero la differenza nel trovare lavoro.

Oggi il curriculum deve dire qualcosa in più: più lingue, più opportunità

Fino a qualche anno fa bastava scrivere “inglese: livello buono” per distinguersi. Oggi non è più così. In moltissimi settori, conoscere l’inglese è dato quasi per scontato. È il punto di partenza, non quello di arrivo. Quello che fa davvero la differenza è trovare nel curriculum competenze linguistiche aggiuntive: una terza lingua, o addirittura una quarta. Spagnolo, francese, tedesco… ma anche lingue meno comuni possono trasformarsi in un vantaggio competitivo concreto.

Le aziende oggi sono sempre più internazionali, anche quando hanno sede in Italia. Clienti esteri, fornitori stranieri, mercati diversi: tutto richiede comunicazione. E chi è in grado di gestirla in più lingue parte automaticamente avvantaggiato. Non si tratta solo di grandi multinazionali. Anche nel turismo, nel commercio, nel digitale e nel customer care, parlare più lingue apre molte più porte. E spesso fa la differenza tra essere scelti o restare in attesa. È proprio qui che entra in gioco Babbel. La piattaforma è pensata per chi vuole imparare in modo pratico, senza complicazioni. Le lezioni sono brevi, mirate e costruite su situazioni reali, come conversazioni di lavoro, viaggi o vita quotidiana. Non è il classico studio teorico: l’obiettivo è aiutarti a parlare e capire davvero una lingua. E soprattutto, puoi farlo quando vuoi. Anche dedicando pochi minuti al giorno. Vai sul sito e inizia ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.