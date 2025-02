Data breach: cos'è e come prevenirlo con questo tool innovativo

I data breach rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza online, esponendo dati sensibili a rischi di furto, truffe e attacchi informatici. Ogni giorno, milioni di informazioni personali vengono compromesse a causa di violazioni nei database di aziende e servizi digitali.

Per proteggere la propria privacy, strumenti come Incogni sono essenziali. Ora disponibile con uno sconto del 50% sul piano annuale, a soli 6,29€ al mese, questa soluzione automatizza la rimozione dei tuoi dati dai database di broker di dati, riducendo il rischio di esposizione.

Cos'è un data breach e quali sono i pericoli?

Un data breach si verifica quando informazioni sensibili, come indirizzi email, numeri di telefono, dati bancari o credenziali di accesso, vengono sottratte e diffuse senza autorizzazione. Questo può accadere a causa di attacchi hacker, vulnerabilità nei sistemi informatici o errori aziendali nella gestione della sicurezza. Le conseguenze possono essere gravi: dal furto di identità alla vendita dei tuoi dati nel dark web, fino all’incremento di spam, phishing e tentativi di frode.

Per ridurre al minimo il rischio di esposizione, è fondamentale adottare alcune misure di sicurezza. Utilizzare password complesse e uniche per ogni servizio, attivare l’autenticazione a due fattori e mantenere aggiornati software e dispositivi sono solo alcuni dei passi essenziali. Tuttavia, uno degli aspetti più critici è limitare la diffusione dei propri dati personali online.

Qui entra in gioco Incogni, un servizio che si occupa di richiedere automaticamente la rimozione dei tuoi dati dai database dei data broker, riducendo la possibilità che informazioni sensibili finiscano in mani sbagliate. Questo tool opera in modo automatizzato, individuando i data broker che possiedono le tue informazioni e inviando richieste di rimozione a tuo nome.

Grazie a un sistema costantemente aggiornato, Incogni monitora e gestisce la presenza dei tuoi dati su centinaia di piattaforme, garantendo una protezione continua nel tempo. Questo permette di ridurre significativamente il rischio di esposizione in caso di futuri data breach e limita l’uso non autorizzato delle tue informazioni da parte di terzi.

Per un periodo limitato, puoi ottenerlo con il 50% di sconto sul piano annuale, a soli 6,29€ al mese. Vai sul sito di Incogni e attivalo ora.

