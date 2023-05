Dark Web, utenti in crescita: più del 56% lo usa per attività illegali

Secondo quanto rivelato dal sito di BanklessTimes, il Dark Web avrebbe fatto registrare un numero di utenti, per quanto riguarda il mese di aprile, pari a 2,7 milioni.

Non solo, sempre stando alla suddetta ricerca, il 56,8% delle attività connesse a tale ambiente è in qualche modo illegale. Sebbene il Dark Web costituisca il 5% dell'intera rete, qui si concentra la maggior parte di attività che vanno oltre i confine della legge.

La presenza in questo contesto "borderline" vede in testa i paesi del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) che costituirebbero il 28% del traffico, con America latina e zona asiatico-pacifica che andrebbe a raccogliere un altro 26%.

Nonostante il Dark Web resti un'area che, a livello di privacy e di lotta contro la censura, offre maggiori garanzie rispetto alla classica rete, resta dunque un grosso dubbio per quanto riguarda il discorso legalità.

I numeri inquietanti del Dark Web: 2,7 milioni di utenti nel mese di Aprile

Tra account di vario tipo in vendita, servizi RaaS, attacchi DDoS e altre attività losche, non va però dimenticato che i rischi restano concreti anche per chi non frequenta questa zona oscura.

Sotto questo punto di vista, per i comuni utenti, l'unica via percorribile è quella della prevenzione. Strumenti come Norton 360 Standard, in questo senso, offrono adeguate garanzie.

Stiamo parlando di un'azienda leader del settore, capace di proporre un antivirus efficace e completo. A questo, però, ha poi aggiunto anche altre utility specifiche per la difesa digitale.

Lo smart firewall, disponibile sia per macOS che in ambiente Windows è uno di questi. Non da meno è di certo la VPN, ideale per privacy e anonimato online. Il gestore di password integrato, nel 2023, risulta uno strumento indispensabile per chiunque si approcci alla rete, anche solo occasionalmente.

A rendere Norton 360 ancora più interessante, infine, vi è l'attuale promozione che riguarda questa suite di sicurezza.

Grazie allo sconto del 60% sul prezzo di listino, infatti, tutta la protezione di questo strumento è disponibile per soli 29,99 euro all'anno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.