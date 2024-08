Dark Matter avrà una seconda stagione, è ufficiale | Dove rivedere la prima

Buone notizie per tutti gli appassionati: la seconda stagione di Dark Matter si farà e arriverà, nel corso del prossimo futuro, in esclusiva su Apple TV+. La serie, con Joel Edgerton e Jennifer Connelly, è stata una delle novità più interessanti degli ultimi mesi per la piattaforma di streaming di Apple e ora si prepara a registrare il debutto di una seconda stagione che riprenderà la storia dal season finale.

Ricordiamo che per guardare la prima stagione di Dark Matter è sufficiente collegarsi ad Apple TV+, tramite il box qui di sotto. Per i nuovi utenti ci sono 7 giorni di prova gratuita. Chi, invece, ha acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple (o lo acquisterà in futuro) potrà ottenere 3 mesi gratis di abbonamento, senza vincoli.

Dark Matter: la seconda stagione si fa

La seconda stagione di Dark Matter sarà scritta da Blake Crouch, autore del libro su cui si basa la serie oltre che showrunner già della prima stagione. Al momento, le informazioni sono pochissime. La storia riprenderà da dove la prima stagione ci aveva lasciati.

Non sono stati divulgati ulteriori dettagli. Ricordiamo che la prima stagione di Dark Matter, disponibile in esclusiva su Apple TV+, è stata rilasciata lo scorso maggio ed è costituita da un totale di 9 episodi. Nel cast, oltre a Joel Edgerton e Jennifer Connelly, ci sono anche Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi eOakes Fegley.

Per riguardare la prima stagione basta accedere ad Apple TV+. Come detto in precedenza, è possibile accedere alla piattaforma di streaming di Apple in modo gratuito, attivando la prova per i nuovi utenti.

Il trailer di Dark Matter

Ecco il trailer ufficiale della prima stagione della serie che rappresenta una delle principali esclusive di Apple TV+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.