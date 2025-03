Daredevil - Rinascita: partenza super per la nuova serie Marvel

Mercoledì 12 marzo uscirà il terzo episodio di Daredevil - Rinascita, la nuova serie tv Marvel disponibile in esclusiva su Disney+. Dopo il debutto della scorsa settimana, sono in tanti a domandarsi se valga la pena iscriversi alla piattaforma streaming statunitense per recuperare i primi due episodi e guardare il resto della serie. La risposta? In estrema sintesi sì, ne vale la pena. E non è il solito modo di dire eccetera, considerando l'effetto wow che si respira fin dai primissimi minuti della serie. Volete un assaggio? Il video che vi abbiamo condiviso alla fine dell'articolo rende sicuramente le idee più chiare, volendo usare un eufemismo.

Ma veniamo ai prezzi. I piani di Disney+ partono da 5,99 euro al mese, vale a dire il prezzo del piano Standard con pubblicità. Al di là del prezzo concorrenziale rispetto alle altre piattaforme streaming, l'altro vantaggio di questo pacchetto è che non prevede alcun vincolo annuale, quindi - volendo - una volta finita la nuova serie del franchise Daredevil è possibile disdire senza costi aggiuntivi, per poi magari riprendere l'abbonamento in un secondo momento.

Daredevil - Rinascita: i primi episodi mettono d'accordo tutti

I primi due episodi di Daredevil - Rinascita hanno ampiamente superato le aspettative. Una partenza definita super da molteplici osservatori ed esperti, anche se la vera domanda che ci si pone ora è se i prossimi episodi manterranno alta la tensione dopo un avvio così esplosivo.

Di certo c'è la consapevolezza che la nuova serie televisiva Marvel sia un capitolo unico, assolutamente godibile, e di conseguenza imperdibile per tutti gli appassionati. E per chi vuole farsi un'idea ancora più chiara su quanto scritto finora, ecco i primi scoppiettanti minuti della serie nel video condiviso qui sotto (sono 8 minuti, quindi è un'anteprima piuttosto significativa rispetto ai soli trailer da uno o due minuti).

