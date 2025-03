Daredevil Rinascita: le prime reazioni del pubblico sono entusiaste

Dopo una lunghissima attesa, su Disney+ hanno debuttato le prime due puntate di Daredevil Rinascita, la nuova serie Marvel Television che si propone come sequel/reboot dell'omonima serie Netflix e che soprattutto si inserisce ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Se non hai ancora visto gli episodi, ti ricordiamo che li trovi su Disney+ in esclusiva: puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese.

Daredevil Rinascita: l'entusiasmo dei fan

Con l'uscita dei primi due episodi, avvenuta ieri 5 marzo, non sono tardate ad arrivare le considerazioni da parte degli appassionati che erano in trepida attesa di questo show.

E per il momento le reazioni sono tutte pressoché entusiaste: merito di una prima puntata che riserva un clamoroso colpo di scena, che apre bene una serie per cui è già confermata la seconda stagione per il prossimo anno e che presumibilmente ci accompagnerà dunque per diverso tempo.

Il ritorno di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nei panni dei rispettivi Matt Murdock e Wilson Fisk è stato sicuramente un successo e ti invitiamo quindi a non perderti questo attesissimo appuntamento firmato Marvel Studios.

