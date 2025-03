Daredevil Born Again: i primi episodi disponibili in Italia in streaming

I primi episodi di Daredevil: Born Again (il titolo italiano è Daredevil - Rinascita) sono disponibili da oggi su Disney Plus. Per tutti gli abbonati alla piattaforma, infatti, è già possibile avviare lo streaming dei primi due episodi della nuova serie che va ad arricchire il Marvel Cinematic Universe.

Per iniziare subito la visione è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere Disney Plus. Chi non ha un abbonamento, può attivare subito una sottoscrizione al servizio, scegliendo tra uno dei tre piani disponibili, a partire da 5,99 euro al mese.

Daredevil: Born Again è su Disney Plus

Per vedere Daredevil: Born Again basta collegarsi a Disney Plus. Sulla piattaforma sono già disponibili i primi due episodi della serie, già rinnovata per una seconda stagione. In totale, la prima stagione, comprende 9 episodi.

Gli utenti possono seguirla attivando un abbonamento a Disney Plus. Le opzioni sono tre. È possibile puntare sul piano Standard con pubblicità, disponibile al costo di 5,99 euro al mese. In alternativa, c'è il piano Standard senza pubblicità che costa 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno.

Entrambi i piani consentono di accedere ai contenuti a 1080p e da 2 dispositivi in contemporanea. A completare l'offerta c'è il piano Premium, che costa 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno. Questo piano permette l'accesso ai contenuti in 4K.

Per accedere alla piattaforma basta seguire il link qui di sotto.

Quando escono gli episodi di Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again si comporrà di 9 episodi. Attualmente, sulla piattaforma di streaming di Disney sono disponibili i primi due episodi. La settimana prossima, invece, arriverà il terzo. Disney prevede di rilasciare un episodio nuovo a settimana (ogni mercoledì) tranne per il 25 marzo quando è prevista la pubblicazione di due episodi (il 5 e il 6).

