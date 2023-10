Dal 1 gennaio basta mercato tutelato: anticipa lo stop con NeN

Il mercato tutelato del gas naturale è stato a lungo un punto di riferimento per molte famiglie e microimprese in Italia, garantendo prezzi stabili e condizioni trasparenti. Tuttavia, dal 1 gennaio 2024, questa opzione non sarà più disponibile.

I clienti dovranno trovare un fornitore nel mercato libero. Tra le soluzioni più convenienti c'è NeN, fornitore che si impegna a rendere il processo di acquisto di elettricità e gas naturale chiaro e semplice. Inoltre, tutti i nuovi clienti otterranno uno sconto di 48 euro sulla bolletta.

Con NeN l'energia è davvero verde

Una delle principali preoccupazioni dei consumatori è la continua variazione dei costi dell'energia. NeN offre prezzi fissi per un periodo di 12 mesi: per un anno intero non dovrai più pensare ai rincari. Questo fornitore, inoltre, è uno dei pochi completamente dedicati all'energia verde. NeN acquista elettricità da fonti rinnovabili e compensa le emissioni di CO2, contribuendo attivamente a un futuro più sostenibile.

Con l'app NeN, hai il controllo totale sulla tua fornitura di energia. Ogni mese, puoi monitorare quanta energia hai utilizzato e identificare i picchi di potenza. Questa funzionalità ti aiuterà a capire come stai utilizzando l'energia e a trovare modi per utilizzarla in modo più efficiente. Inoltre, rispondendo a alcune domande, puoi creare il tuo "profilo energetico" personalizzato e ricevere consigli per ridurre gli sprechi e contribuire a preservare l'ambiente.

Per darti il benvenuto in NeN, è attiva un'ottima promozione da non perdere: uno sconto di 4 euro al mese per i prossimi 12 mesi per ogni fornitura che deciderai di attivare. In totale, puoi risparmiare 48 euro all'anno per ogni fornitura.

Per iniziare il tuo percorso con NeN, basta selezionare la fornitura di energia elettrica, gas naturale o una combinazione di entrambi. Con i prezzi fissi e la promozione ScontoNeN che ti regala 4 euro mensili, non c'è mai stato un momento migliore per fare la transizione al mercato libero dell'energia: calcola la tua rata e attiva la tua nuova fornitura NeN online.

