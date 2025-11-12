Da Octopus ancora tariffe ultra concorrenziali: ecco quelle in scadenza il 18 novembre

Nonostante il mese di novembre sia iniziato da quasi due settimane, la compagnia energetica Octopus continua a offrire tariffe luce e gas ultra-concorrenziali. Le ultime, in scadenza il 18 novembre, consentono di ottenere un risparmio notevole sulla bolletta del prossimo inverno, mantenendo un costo inferiore a 0,11 euro/kWh per la luce e 0,40 euro/Smc per il gas.

Tra le altre cose, l'offerta Octopus Fissa 12 Mesi permette di mantenere il costo della materia prima bloccato per un anno. Calendario alla mano, dunque, questa è una delle ultime occasioni per mantenere il prezzo luce e gas a un livello competitivo per la stagione invernale ormai imminente (senza contare che in molte abitazioni il riscaldamento è già in funzione).

Le ultime tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Iniziamo dal costo della materia prima luce:

0,1078 euro/kWh : prezzo da intendersi bloccato per un anno consecutivo

: prezzo da intendersi bloccato per un anno consecutivo 72 euro l'anno: costo relativo alle spese di gestione commerciale del fornitore

Queste invece sono le tariffe della materia prima gas:

0,39 euro/Smc : prezzo da intendersi bloccato per un anno consecutivo

: prezzo da intendersi bloccato per un anno consecutivo 84 euro l'anno: costo relativo alle spese di gestione commerciale del fornitore

Gli altri costi che concorrono alla composizione dell'importo finale in bolletta sono le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Va specificato a questo proposito che quelli appena menzionati sono costi indipendenti dal fornitore.

Al termine poi del primo anno, Octopus - a differenza di quanto avviene con la maggior parte degli altri fornitori - permette ai suoi clienti di scegliere ancora la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di un aspetto importante, dato che molti invece sono costretti a pagare un costo della materia prima significativamente più alto dopo la fine del periodo promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.