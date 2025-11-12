Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Da Octopus ancora tariffe ultra concorrenziali: ecco quelle in scadenza il 18 novembre
L'offerta Octopus Fissa 12 Mesi garantisce inoltre il blocco del costo della materia prima per 12 mesi consecutivi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 nov 2025
Nonostante il mese di novembre sia iniziato da quasi due settimane, la compagnia energetica Octopus continua a offrire tariffe luce e gas ultra-concorrenziali. Le ultime, in scadenza il 18 novembre, consentono di ottenere un risparmio notevole sulla bolletta del prossimo inverno, mantenendo un costo inferiore a 0,11 euro/kWh per la luce e 0,40 euro/Smc per il gas.

Tra le altre cose, l'offerta Octopus Fissa 12 Mesi permette di mantenere il costo della materia prima bloccato per un anno. Calendario alla mano, dunque, questa è una delle ultime occasioni per mantenere il prezzo luce e gas a un livello competitivo per la stagione invernale ormai imminente (senza contare che in molte abitazioni il riscaldamento è già in funzione).

Vedi le tariffe di Octopus

Le ultime tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Iniziamo dal costo della materia prima luce:

  • 0,1078 euro/kWh: prezzo da intendersi bloccato per un anno consecutivo
  • 72 euro l'anno: costo relativo alle spese di gestione commerciale del fornitore

Queste invece sono le tariffe della materia prima gas:

  • 0,39 euro/Smc: prezzo da intendersi bloccato per un anno consecutivo
  • 84 euro l'anno: costo relativo alle spese di gestione commerciale del fornitore

Gli altri costi che concorrono alla composizione dell'importo finale in bolletta sono le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Va specificato a questo proposito che quelli appena menzionati sono costi indipendenti dal fornitore.

Al termine poi del primo anno, Octopus - a differenza di quanto avviene con la maggior parte degli altri fornitori - permette ai suoi clienti di scegliere ancora la tariffa più bassa tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di un aspetto importante, dato che molti invece sono costretti a pagare un costo della materia prima significativamente più alto dopo la fine del periodo promozionale.

Vedi le tariffe di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

