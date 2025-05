Da Aruba 20% di sconto e setup gratuito su tutti i Server Bare Metal con processore AMD

Sul sito di Aruba è disponibile una nuova promozione che permette di ottenere il 20% di sconto e il setup gratuito su tutti i Server Bare Metal che dispongono di un processore AMD. Lo sconto a carrello è riconosciuto in automatico dal sito per tutta la durata dell'ordine aggiungendo il codice AMD20 nel campo apposito al momento del pagamento, mentre il setup è gratis acquistando per la prima volta un server delle linee Storage, GPU, Professional, Advanced o Ready scegliendo una durata di servizio di almeno sei mesi. E sempre a proposito di primo acquisto, oppure di rinnovo, di un server delle linee appena citate, ad esclusione della linea Ready, optando per una durata del servizio di almeno un anno si otterrà per sempre un mese extra in regalo. Di conseguenza, a fronte di un piano di 12 mesi si usufruirà di un servizio della durata di 13 mesi, con un mese in più gratuito ogni anno.

Sono esclusi dalla promozione i seguenti modelli di server VDS: VDS - A101, VDS - A102, VDS - A103.

I server dedicati in offerta sul sito di Aruba

Ecco la lista dei server dedicati con processore AMD in offerta sul sito di Aruba. Per ciascuno di loro è possibile riscattare il 20% di sconto a carrello utilizzando il codice AMD20 prima del pagamento:

AV - A105 con Ryzen5 7600x da 55,29 euro + IVA al mese

AV - A106.1 con Ryzen7 7700x da 73,75 euro + IVA al mese

AV - A107.1 con Ryzen9 7900x da 115,29 euro + IVA al mese

PR -A103.16C con EPYC 7313p da 152,22 euro + IVA al mese

PR - A103.4 CON EPYC 7543 da 161,45 euro + IVA al mese

AI - A108 con Ryzen7 7700x da 193,75 euro + IVA al mese

AI - A109 con Ryzen9 7900x da 276,83 euro + IVA al mese

PR - A104 con EPYC 9124 da 291,60 euro + IVA al mese

PR - A105 con 2 x EPYC 9124 da 346,06 euro + IVA al mese

AI - A110 con 2 x EPYC 9124 da 922,98 euro + IVA al mese

La promozione di Aruba è valida fino al 30 luglio 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.