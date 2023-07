CyberGhostVPN: naviga ora in anonimato risparmiando l'82%!

Se anche in vacanza volete continuare a navigare in anonimato, per guardare qualsiasi tipologia di contenuto senza alcun limite regionale, allora non potete perdervi lo sconto dell'82% sul piano biennale di CyberGhostVPN, a cui sono aggiunti 2 mesi totalmente gratuiti!

Grazie alla compatibilità con gli ecosistemi più diffusi sarte in grado di utilizzare questa VPN sia sul vostro portatile, che sul vostro smartphone e numerosi altri dispositivi. Non raccoglie inoltre alcun dato utente che riguarda l'utilizzo del servizio, assicurando una privacy veramente completa.

Navigate in anonimo anche in vacanza con CyberGhostVPN

Con CyberGhostVPN la vostra privacy è completamente garantita. Non raccoglie alcuna informazione sulle vostre attività e tutti i vostri dati rimarranno al sicuro, senza il rischio che vengano venduti a terzi. Le informazioni non verranno nemmeno condivise con gli ISP.

CyberGhost consente di collegare fino a 7 dispositivi simultaneamente senza costi aggiuntivi. Grazie alla compatibilità con la maggior parte degli ecosistemi in uso, può tranquillamente essere installato anche su Smart TV, Android TV, Apple TV, Fire TV e persino console da gioco o router, oltre che su Windows, MacOS, iOS, Android e Linux.

Fornendo larghezza di banda illimitata, sarà possibile guardare video in streaming, anche ad alta risoluzione, senza problemi di rallentamento e, soprattutto, senza alcun limite. Grazie alla possibilità di cambiare IP, sarete in grado di sbarazzarvi dei limiti regionali anche in vacanza. Collegatevi da qualsiasi posizione vogliate, scegliendo tra più di 100 località in 91 paesi.

Vi collegate spesso alle reti wifi pubbliche? Con CyberGhostVPN siete protetti anche in quel caso, grazie alla cifratura del traffico in entrata e in uscita. Non dovrete più preoccuparvi di navigare collegandovi alle reti dei locali o di enti pubblici.

Grazie all'uso di standard di sicurezza di alto livello, come la cifratura AES 256-bit e diversi protocolli di split tunneling e kill switch, avrete la certezza che la vostra connessione sia completamente sicura. L'assistenza clienti sarà inoltre sempre disponibile per tutta la settimana, 24 ore su 24.

Abbonatevi ora per navigare in sicurezza anche in estate!

