CyberGhostVPN: esclusivo sconto dell'82% per le vacanze!

CyberGhostVPN è nuovamente in sconto dell'82% in occasione delle vacanze, un periodo dove si vuole certamente navigare con i propri dispositivi senza alcun pensiero. Per questo motivo il servizio assicura il totale anonimato, crittografando i dati di navigazione in uscita, attraverso gli standard di crittografia più recenti e utilizzati al momento. È inoltre compatibile con una gran quantità di dispositivi e privileggia la privacy utente.

CyberGhostVPN: approfittate ora della promozione esclusiva

Il piano CyberGhostVPN da due anni è attualmente in offerta a soli 2,11€, e regala anche ben 3 mesi in omaggio. Sottoscrivendolo, è possibile beneficiare di una VPN davvero veloce, che non raccoglie alcuna informazione d'utilizzo relativa alle attività dell'utente. Non verranno memorizzati dati come indirizzo IP, siti web visitati, cronologia navigazione, durata delle sessioni, uso della larghezza di banda e connessioni al server VPN. Adottando una politica "a conoscenza zero", tutte queste informazioni rimarranno private e non verranno cedute a nessun altro.

La VPN adotta le misure di sicurezza più moderne, come cifratura dei dati con AES 256-bit, insieme a split tunneling, con cui è possibile decidere quali app far connettere con la VPN, e kill switch, una funzionalità che termina subito la connessione quando il traffico di un'applicazione aggira la VPN.

CyberGhostVPN vi protegge inoltre anche quando vi collegate alle reti Wi-Fi pubbliche, spesso terreno fertile per malintenzionati. La loro natura aperta mette infatti a rischio i dati degli utenti collegati, ma attivano la VPN non dovrete più preoccuparvi di usare internet anche quando siete in un qualsiasi locale pubblico o un ente.

Il piano consente di collegare fino a 7 dispositivi simultaneamente, tra cui rientrano anche console da gioco, smart TV e persino router. È compatibile con la maggior parte degli ecosistemi in uso, tra cui Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Smart TV, oltre ai browser Chrome e Firefox.

Non manca infine un'assistenza clienti sempre presente e la possibilità di richiedere il rimborso entro 45 giorni dall'acquisto, nel caso non siate soddisfatti.

Approfittate ora dello sconto e proteggete la vostra navigazione anche in vancanza!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.