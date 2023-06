CyberGhostVPN: 2 anni + 3 mesi gratis a 2,11€ ancora per poco!

Quale miglior occasione per acquistare con uno sconto imperdibile un servizio come quello di CyberGhostVPN! Con soli 2,11€, grazie allo sconto dell'82%, ottenete infatti un abbonamento di due anni con tre mesi aggiuntivi in omaggio, e la VPN è compatibile con una miriade di dispositivi ed ecosistemi.

CyberGhostVPN è un servizio che protegge le vostre informazioni personali e non registra alcuna attività dell'utente. Offre una crittografia efficace, è presente con diversi server in tutto il mondo e garantisce una velocità di navigazione davvero elevata. Ecco cosa otterrete nel dettaglio sottoscrivendo l'offerta.

CyberGhostVPN: navigate in sicurezza senza rinunciare alla velocità

Con CyberGhostVPN navigate in totale anonimato su un massimo di 7 dispositivi con un solo account, senza costi aggiuntivi. È compatibile con Windows, MacOS, iOS, Linux, Android, ma anche Fire TV, Android TV, Apple TV, Smart TV, browser Chrome, Firefox e persino console di gioco e router.

Non raccoglie alcuna attività d'utilizzo dell'utente. I vostri dati rimarranno discrezione vostra e non saranno venduti a terzi quando vi connetterete ai server del servizio. Grazie alla crittografia AES a 256-bit la vostra posizione risulterà illeggibile e il traffico sarà criptato, in modo da assicurare che rimanga privato.

CyberGhostVPN permette tutto questo senza rinunciare alla velocità. Guardate in diretta tutti i contenuti preferiti senza buffering o fastidiosi caricamenti da qualsiasi luogo, grazie ai numerosi server presenti in tutto il globo.

Non manca nemmeno una funzione di monitoraggio che vi segnalerà eventuali violazioni dei dati riguardo le vostre password o la posta elettronica. In questo modo sarete in grado di intervenire per recuperare in tempo gli account.

Avete paura di non essere soddisfatti? È sempre possibile richiedere un rimborso entro 45 giorni dall'acquisto! Un tempo superiore rispetto a quanto solitamente offerto da altri. L'assistenza clienti di CyberGhostVPN è inoltre sempre disponibile 24 ore al giorno per tutta la settimana.

Abbonatevi adesso e scoprite tutti i vantaggi!

