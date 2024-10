CyberGhost VPN: proteggi i tuoi dati con l'83% di sconto e 4 mesi gratis

Dettagli dell’Offerta CyberGhost

CyberGhost offre vari piani per soddisfare tutte le esigenze:

2 Anni + 4 Mesi Gratis a €2,03 al mese : con un addebito iniziale di €56,94 per i primi due anni. Questo è il piano più conveniente e include la garanzia di rimborso di 45 giorni.

: con un addebito iniziale di €56,94 per i primi due anni. Questo è il piano più conveniente e include la garanzia di rimborso di 45 giorni. 6 Mesi a €6,99 al mese : con un addebito di €41,94 ogni sei mesi, per chi preferisce un impegno più breve con tutti i vantaggi di CyberGhost.

: con un addebito di €41,94 ogni sei mesi, per chi preferisce un impegno più breve con tutti i vantaggi di CyberGhost. 1 Mese a €11,99 al mese: abbonamento mensile senza impegno a lungo termine, con una garanzia di rimborso di 14 giorni.

Funzionalità incluse in tutti i piani CyberGhost

CyberGhost VPN offre una suite completa di funzionalità pensate per massimizzare la sicurezza, la privacy e la velocità di navigazione:

Server Veloci in Oltre 100 Paesi: Con una rete globale di server da 10 Gbps, CyberGhost è ottimizzata per lo streaming, il gaming e l'uso quotidiano, senza compromessi sulla qualità. Crittografia Avanzata e Sicurezza Totale: La crittografia di livello avanzato protegge i tuoi dati, mentre il kill switch automatico e lo split tunneling garantiscono che ogni sessione sia sicura e anonima. Multi-dispositivo: Con una copertura fino a 7 connessioni simultanee, puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento. CyberGhost è disponibile per tutti i sistemi operativi principali, inclusi Windows, Mac, iOS, Android, Linux e router. Nessun Tracciamento e Politica No-log: CyberGhost è dotata di una politica rigorosa di no-log certificata, che garantisce che nessuna attività degli utenti venga registrata o condivisa con terze parti. Protezione Avanzata della Privacy: Con il monitoraggio delle perdite email, CyberGhost protegge anche le tue credenziali, avvisandoti in caso di minacce o tentativi di accesso non autorizzati.

Accesso a IP Dedicato e Località Esclusive

CyberGhost permette di migliorare l’esperienza VPN con un IP dedicato, un indirizzo IP univoco solo per te, disponibile per €5 al mese (ora scontato a €2,50). Gli utenti possono scegliere tra numerose località globali, ottenendo un IP che rende l’accesso sicuro e più anonimo, utile per accedere a piattaforme che richiedono sempre lo stesso indirizzo IP.

Supporto Clienti 24/7 e Facilità di Utilizzo

CyberGhost garantisce un’assistenza clienti sempre disponibile, in più lingue, via live chat ed email. Inoltre, la VPN è estremamente intuitiva, con app user-friendly per tutti i dispositivi, rendendo facile la configurazione e l’uso della VPN anche per chi non ha esperienza con strumenti di sicurezza. Per conoscere l'offerta completa di Cyberghost clicca qui.