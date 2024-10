CyberGhost VPN: privacy e sicurezza a un prezzo incredibile

Se stai cercando una VPN per proteggere la tua privacy online e accedere a contenuti senza restrizioni, CyberGhost ha l’offerta perfetta per te. Con uno sconto del 82%, puoi ottenere CyberGhost VPN per 2 anni + 2 mesi a soli 2,19€/mese.

Dettagli dell'offerta: L'offerta di CyberGhost è disponibile con diversi piani ad adatti ad ogni tipo di esigenza: 2 anni + 2 mesi GRATIS : 2,19€/mese (con addebito di 56,94 € per i primi due anni e successivamente annualmente).

: (con addebito di 56,94 € per i primi due anni e successivamente annualmente). 6 mesi : 6,99€/mese (addebito di 41,94 € ogni sei mesi).

: (addebito di 41,94 € ogni sei mesi). 1 mese: 11,99€/mese (addebito mensile). Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati: 45 giorni per i piani di 26 mesi e 6 mesi.

per i piani di 26 mesi e 6 mesi. 14 giorni per il piano mensile. Il piano di 26 mesi offre il massimo risparmio, garantendo un'esperienza completa e completamente rimborsabile se non sei soddisfatto. Ecco cosa è incluso in tutti i piani: CyberGhost è una delle VPN più avanzate e affidabili sul mercato, progettata per proteggere la tua privacy e garantirti l’accesso senza limiti ai contenuti online. Server veloci in oltre 100 paesi , con reti da 10-Gbps per una connessione sempre rapida e stabile.

, con reti da 10-Gbps per una connessione sempre rapida e stabile. Larghezza di banda illimitata e 7 connessioni contemporanee , per coprire tutti i tuoi dispositivi.

e , per coprire tutti i tuoi dispositivi. App per tutti i principali sistemi operativi : Windows, Mac, Android, iOS e molto altro.

: Windows, Mac, Android, iOS e molto altro. Privacy totale : Nessun tracciamento delle attività grazie alla politica di no-log certificata e alla crittografia avanzata .

: Nessun tracciamento delle attività grazie alla politica di e alla . Protezione potente : Include funzionalità di split tunneling , kill switch automatico e il monitoraggio delle perdite di email.

: Include funzionalità di , e il monitoraggio delle perdite di email. Assistenza clienti 24/7, disponibile in più lingue tramite live chat o email. Accedi ai contenuti di tutto il mondo Con CyberGhost VPN puoi bypassare le restrizioni geografiche, accedere ai tuoi servizi di streaming preferiti e seguire i tuoi sport ovunque tu sia, anche quando viaggi. Evita la censura e proteggi la tua privacy online con una connessione sicura. IP dedicato per una protezione ancora più personalizzata Per un’esperienza VPN ancora più sicura, puoi aggiungere un IP dedicato alla tua VPN per soli 2,50€/mese (invece di 5,00€/mese). Questo IP esclusivo ti garantisce un maggiore anonimato e sicurezza online. Per conoscere l'offerta completa di Cyberghost clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.