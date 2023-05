CyberGhost VPN: naviga ad alta velocità e ottieni 3 mesi gratis

Volete usare una VPN ma vi preoccupa la velocità di navigazione? Con CyberGhost non avrete questo pensiero! Avrete infatti la possibilità di usufruire di larghezza di banda illimitata, senza rinunciare alla sicurezza.

Una VPN permette infatti di instradare il traffico in dei server privati, per cifrarne tutte le richieste in entrata e uscita dai vostri dispositivi. In questo modo, ogni informazione che passa è illeggibile a occhi indiscreti e sarete al riparo da qualsiasi tentativo furto dati, o attacco informatico.

CyberGhost VPN: navigate ad alta velocità senza rinunciare alla sicurezza

CyberGhost VPN funziona con una gran tipologia di dispositivi ed ecosistemi. È infatti compatibile con Windows, Mac, Android, iOS, Linux ma anche Android TV, Fire TV, Smart TV, Chrome, Firefox e persino console da gioco e router. Con un solo abbonamento è possibile collegare fino a 7 dispositivi, senza costi aggiuntivi.

Grazie alla larghezza di banda illimitata, potrete dimenticarvi dei tempi di caricamento lenti o di costanti buffering durante lo streaming di contenuti video e audio. La protezione è estesa anche alle reti Wi-Fi pubbliche, potrete così collegarvi nei locali o al centro commerciale senza alcun pensiero. I vostri dati saranno sempre al sicuro e cifrati!

CyberGhost VPN fa infatti uso di cifratura AES a 256 bit, accompagnata da diversi protocolli, split tunneling e kill switch, in modo da avere il totale controllo sulle applicazioni che necessitano o meno di protezione.

Ovviamente potrete anche impostare il vostro indirizzo IP in una località differente. Ciò consente di usufruire di tutti i servizi e avere accesso a tutti i siti web, sbarazzandosi delle restrizioni regionali. Godetevi tutti i vostri contenuti multimediali, sia dall'Italia che dall'estero, o risparmiate sui servizi, come il costo dei biglietti aerei.

Scegliendo CyberGhost, potrete avere un abbonamento VPN di due anni a soli 2,11€ al mese, con sconto del 75%, con 3 mesi in aggiunta gratis!

