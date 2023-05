CyberGhost VPN: è tornata la migliore offerta di sempre

L'ultima settimana di maggio regala una prima grande gioia a tutti coloro che sono interessati a sottoscrivere un piano VPN veloce e affidabile. CyberGhost, una delle aziende migliori del settore, sta riproponendo in queste ore la sua migliore offerta di sempre. Tradotto in cifre significa 2,11 euro al mese per 2 anni, a cui aggiungere 3 mesi gratis, per uno sconto complessivo dell'82%. Non sei soddisfatto del servizio? CyberGhost offre la garanzia "soddisfatti o rimborsati" della durata pari a 45 giorni.

CyberGhost VPN a soli 2,11 al mese per 2 anni

L'offerta delle offerte è tornata. Se fino a ieri eri indeciso su quale servizio puntare, oggi è il momento di rompere gli indugi. Aderendo allo sconto dell'82% oggi, riceverai un addebito di 56,97 euro per i primi due anni, poi pagherai la stessa cifra per il terzo anno. E se te lo stai chiedendo ti rispondiamo subito: no, in giro offerte di questo tipo non se ne trovano.

Ma perché la VPN di CyberGhost è così speciale rispetto alle altre? Perché viene garantita una politica 100% No Log, confermata anche da controlli indipendenti, perché è compatibile con tutti i dispositivi tech oggi disponibili, perché dispone di oltre 9.100 server VPN da 91 Paesi e perché mette a disposizione un'assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette. Infine, come ciliegina sulla torta, informa su possibili violazioni di dati riguardanti email e password personali.

Cogli al volo la migliore offerta di sempre di CyberGhost VPN per pagare il servizio appena 2,11 euro al mese. La promo è a tempo limitato, non lasciartela sfuggire.

