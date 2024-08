CyberGhost VPN a 2,19 € al mese (82% di sconto) e garanzia di rimborso

Una delle migliori VPN in circolazione, CyberGhost, è in offerta ad un prezzo eccezionale: solo 2,19 € al mese per il piano biennale (sconto dell'82%), con 2 mesi extra e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni (di solito è a 30 giorni, quindi ancora meglio).

Tutti i vantaggi di CyberGhost VPN, ora in offerta

Il vero punto di forza risiede nella sua sensazionale velocità. I server di questa VPN sono rinomati per le prestazioni elevate, che risultano fondamentali per chi desidera uno streaming fluido. CyberGhost offre infatti una vasta rete di server veloci distribuiti in oltre 100 nazioni, garantendo una copertura quasi globale.

Oltre alla velocità, si distingue anche per la sua solida sicurezza. Grazie alla crittografia AES a 256 bit, i tuoi dati personali saranno al sicuro come in un caveau svizzero, mentre la rigorosa politica di no log assicura che la tua privacy rimanga intatta.

Un’altra caratteristica essenziale è la funzione Kill Switch, che previene l'esposizione del tuo indirizzo IP nel caso in cui la connessione VPN si interrompa. Inoltre, offre una doppia protezione per le reti Wi-Fi e contro eventuali perdite di DNS. Tutto questo contribuisce a renderla una delle VPN più sicure disponibili.

Passando all'aspetto economico, l'attuale offerta è estremamente conveniente. Con uno sconto dell'82% sul piano biennale, il costo mensile scende a soli 2,19€, con l’aggiunta di due mesi gratuiti. Se per qualsiasi motivo il servizio non dovesse soddisfarti, CyberGhost ti offre una garanzia di rimborso di 45 giorni. Questo ti permette di provare il servizio senza fretta per verificare se risponde davvero alle tue esigenze.

Non aspettare oltre: vai sul sito di CyberGhost e attiva subito il servizio e proteggi la tua privacy online! Anche perchè la promo potrebbe terminare da un momento all'altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.