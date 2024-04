CyberGhost VPN: 2 anni a 2,03 euro al mese + 4 mesi extra gratis

Se stai valutando l'attivazione di una VPN, tieni in considerazione anche CyberGhost VPN, protagonista nelle ultime ore di un'ottima offerta: il piano di due anni è in promo a 2,03 euro al mese, per effetto del maxi sconto dell'83%, a cui si aggiungono 4 mesi extra in regalo. In più la promozione prevede la possibilità di provare il servizio per 45 giorni, per poi decidere se richiedere il rimborso completo o meno.

La VPN di CyberGhost è da tempo ormai considerata una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo, non avendo nulla da invidiare a quelle più blasonate. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la velocità dei server, la politica no log e l'utilizzo di un potente sistema di crittografia.

CyberGhost VPN in sconto dell'83% per 2 anni (+ 4 mesi extra in regalo)

Con CyberGhost è possibile godersi i propri contenuti preferiti sfruttando una delle VPN più veloci del mercato e i migliaia di server dislocati in Europa, Asia, America e Africa. Inoltre, la navigazione nel web avviene in completo anonimato, grazie alla ferrea politica no log seguita dall'azienda: questo significa che i tuoi dati non solo resteranno al sicuro, ma saranno mantenuti anche privati, nessuno vi potrà avere accesso.

A proposito poi di sicurezza, un'altra caratteristica degna di nota è l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit. Si tratta del sistema di crittografia più potente al mondo, il migliore del settore, per cui sia la tua posizione che il tuo traffico Internet saranno criptati al meglio.

Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai 45 giorni di tempo dopo la data di acquisto per richiedere il rimborso completo, a fronte dei 14-30 giorni che di solito vengono concessi dalle altre piattaforme.

Puoi attivare l'offerta su questa pagina del sito CyberGhost. La promozione è valida a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.