CyberGhost: protezione per la tua privacy online con l'83% di sconto

In un'epoca in cui il tracciamento online è sempre più diffuso, proteggere la propria privacy e sicurezza è diventato essenziale. Ogni volta che navighiamo, lasciamo tracce digitali che possono essere raccolte da siti web, inserzionisti, provider internet e perfino governi. Una VPN affidabile come CyberGhost permette di navigare in modo sicuro, anonimo e senza restrizioni, e con l'offerta attuale puoi ottenere uno sconto dell'83% sul piano biennale.

CyberGhost: offerta speciale per proteggere la tua connessione

CyberGhost offre sconti incredibili sui suoi piani di abbonamento, garantendo una protezione avanzata a prezzi imbattibili:

2 anni + 4 mesi GRATIS : 2,03 €/mese (Addebito di 56,94 € per i primi 2 anni e poi annualmente) – Sconto 83%

: (Addebito di 56,94 € per i primi 2 anni e poi annualmente) – 6 mesi : 6,99 €/mese (Addebito di 41,94 € ogni 6 mesi)

: (Addebito di 41,94 € ogni 6 mesi) 1 mese: 11,99 €/mese

Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni per piani da 6 mesi o più, e 14 giorni per il piano mensile.

Perché è importante evitare il tracciamento online?

Le attività online degli utenti sono costantemente monitorate da aziende, social media e provider di servizi internet. Dati come cronologia di navigazione, ricerche effettuate, acquisti online e persino la posizione geografica vengono raccolti per fini commerciali o di sorveglianza. Questo può portare alla creazione di profili dettagliati utilizzati per pubblicità mirate, manipolazione dei contenuti e persino restrizioni nell’accesso a determinati servizi. Oltre alla privacy, è fondamentale proteggersi da possibili attacchi informatici e fughe di dati che possono mettere a rischio le informazioni sensibili. CyberGhost VPN offre una soluzione efficace per mantenere la propria identità digitale protetta, nascondendo l’indirizzo IP e criptando il traffico di rete. Inoltre, consente di bypassare eventuali restrizioni geografiche e censura online, garantendo una navigazione libera e sicura.

Caratteristiche di CyberGhost VPN

Server Veloci in Oltre 100 Paesi : Connessioni da 10-Gbps e larghezza di banda illimitata per una navigazione fluida e senza interruzioni.

: Connessioni da e per una navigazione fluida e senza interruzioni. Privacy Totale : Politica di no-log certificata , nessun tracciamento delle attività e monitoraggio delle perdite email.

: Politica di , nessun tracciamento delle attività e monitoraggio delle perdite email. Protezione Potente : Crittografia avanzata, Kill Switch automatico , Split tunneling e sicurezza ai massimi livelli.

: Crittografia avanzata, , Split tunneling e sicurezza ai massimi livelli. Copertura Multi-Dispositivo : Proteggi fino a 7 dispositivi contemporaneamente , con app disponibili per Windows, macOS, iOS, Android, Linux e persino smart TV e router.

: Proteggi , con app disponibili per Windows, macOS, iOS, Android, Linux e persino smart TV e router. IP Dedicato (Opzionale): Ottieni un indirizzo IP univoco per migliorare la tua esperienza online, disponibile a 2,50 €/mese (invece di 5,00 €)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.