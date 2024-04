CyberGhost: la VPN che ti costa 2 caffè al mese

CyberGhost VPN si posiziona come una delle soluzioni di sicurezza premium più vantaggiose sul mercato, offrendo anonimato completo e un modo semplice per superare le restrizioni geografiche. Attualmente, grazie a una promozione speciale, è possibile sfruttare un incredibile sconto dell'82%, accedendo a tutti i servizi per soli 2.19€ al mese.

CyberGhost: supera le restrizioni geografiche ad un prezzo davvero basso

CyberGhost è lodato per le sue eccezionali velocità di connessione, supportate da server che raggiungono i 10 Gbps, garantendo così streaming e browsing senza ritardi. Riviste di settore come PCMag e TechRadar hanno elogiato le capacità del servizio, confermando la sua affidabilità e efficienza.

Uno dei pilastri di CyberGhost è poi la politica rigorosa sul non salvataggio dei log, assicurando che le tue attività online restino private. Questo aspetto è fondamentale per chi desidera mantenere un anonimato ferreo. Il servizio può essere utilizzato contemporaneamente su fino a 7 dispositivi, permettendo una grande versatilità d'uso personale o familiare. In più, il supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a risolvere qualsiasi problema tu possa incontrare.

CyberGhost è così confidente nella qualità del suo servizio che offre una garanzia di rimborso entro 45 giorni. Questo ti permette di testare il servizio con la sicurezza di poter ottenere un rimborso completo se non soddisfi le tue aspettative. Per quanto riguarda invece il prezzo, l'offerta attuale di CyberGhost VPN include un piano biennale a soli 2.19€ al mese, con un pagamento iniziale di 56.94€ per i primi due anni, con rinnovo annuale. Dentro questo pacchetto sono presenti poi anche 2 mesi extra, portando quindi il servizio ad avere una durata di 26 mesi totali. Sono disponibili anche piani semestrali e mensili, ciascuno con una propria garanzia di rimborso adeguata alla durata del servizio.

