CyberGhost: il piano di 2 anni in offerta a 2,11 euro al mese

CyberGhost è una delle VPN più sicure e veloci disponibili oggi sul mercato. L'utilizzo di una crittografia di livello militare, la politica No Log certificata e la sorprendente velocità di connessione sono i principali punti di forza di un eccellente servizio, completato dalla garanzia di rimborso entro 45 giorni dalla data di acquisto.

L'offerta di oggi di CyberGhost fa crollare il prezzo del piano biennale a 2,11 euro al mese, per effetto dell'82 per cento di sconto. Oltre a questo aggiunge 3 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di 56,97 euro per i primi 27 mesi. Il rinnovo annuale dal terzo anno è garantito allo stesso prezzo.

CyberGhost: piano biennale in sconto dell'82%

Prima di tutto una VPN deve essere sicura, o meglio garantire la sicurezza dei propri clienti. E in questo CyberGhost è uno dei servizi più affidabili a livello internazionale.

Merito del sistema di crittografia AES a 256 bit inviolabile per governi e criminali informatici, nonché per inserzionisti e provider Internet. Per capirci, è il medesimo sistema che il governo degli Stati Uniti usa per mantenere protette le informazioni riservate.

L'altro elemento che distingue una buona VPN da una eccellente è la velocità di connessione. La maggior parte delle VPN oggi disponibili assicura discrete velocità di connessione, sono però poche a offrire una velocità come CyberGhost.

Tutto merito dei server da 10 Gbps di cui il noto fornitore di VPN si serve per supportare pienamente lo streaming in 4K senza l'odiato buffering, nonché dei protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard su cui CyberGhost ha investito negli ultimi anni.

Fai tua l'offerta sul piano biennale di CyberGhost per risparmiare l'82% rispetto al prezzo di listino e ricevere 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.