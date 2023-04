CyberGhost garantisce privacy e anonimato online, provalo su 7 device!

Una VPN che non garantisce privacy e anonimato online non serve praticamente a nulla.

La principale funzione di questo strumento, infatti, è proprio quella di proteggere la connessione, permettendo all'utente di navigare senza che ISP curiose, agenzie pubblicitarie e criminali informatici possano controllarlo.

Il mercato delle Virtual Private Network, d'altro canto, negli ultimi anni ha visto il fiorire di una marea di provider. In questo contesto, non tutti risultano particolarmente scrupolosi lato privacy.

Nel momento in cui ci si appresta a scegliere una piattaforma, è dunque consigliabile spendere qualche minuto per capire come e se questa agisce in maniera concreta sotto questo punto di vista.

Privacy e anonimato online? Tutta la riservatezza che desideri su 7 dispositivi in contemporanea

Sotto il punto di vista di privacy e anonimato online, ben poche VPN possono rivaleggiare con CyberGhost. L'azienda in questione, infatti, ha scelto di collocare la propria sede in Romania, stato ben noto per regole molto rigide in termini di tutela della privacy.

La nazione dell'est europeo, tra l'altro, non aderisce alla 5/9/14-Eyes Alliance, un'iniziativa che coinvolge più nazioni (Italia inclusa) e che risulta molto pericolosa per la riservatezza di chi naviga online.

A livello pratico, CyberGhost non raccoglie dati come:

Indirizzo IP

Siti visitati

Cronologia di navigazione

Durata delle sessioni

Utilizzo della banda

Connessioni al server VPN.

La crittografia AES a 256 bit, utilizzata per proteggere il traffico dati, rende la connessione ancora più protetta rispetto a potenziali sguardi indiscreti. La VPN di cui stiamo parlando, però, va ben oltre questi aspetti.

Per esempio, CyberGhost risulta utilizzabile non solo su PC Windows ma anche in ambito macOS, Linux oltre alle piattaforme mobile (Android e iOS). Attraverso app specifiche, la VPN può risultare utile in ulteriori contesti, come quelli relativi ad Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV e non solo.

Infine, va anche tenuto conto che tale servizio è attualmente in promozione.

Grazie allo sconto dell'82% sul piano biennale, infatti, CyberGhost è disponibile per soli 2,19 euro al mese.

Con lo stesso abbonamento, il provider ha deciso di offrire inoltre 2 mesi gratis aggiuntivi di servizio: un'opportunità da non perdere.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.