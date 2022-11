Windows 11: indicatore VPN nell'area di notifica

A quanto pare, Microsoft intende segnalare in maniera più chiara e trasparente quando il computer in uso risulta connesso a una VPN, mediante la visualizzazione di un'apposita icona nell'area di notifica di Windows 11.

Windows 11: c'è l''icona per le connessioni VPN nella system tray

La novità è stata avvistata nella build 25247 del più recente sistema operativo dell'azienda di Redmond, rilasciata agli insider nel canale Dev, ma per il momento non è stata ufficialmente annunciata dall'azienda.

È quindi piuttosto evidente il fatto che si tratta di un feature ancora in lavorazione. Inoltre, al momento non c'è la variante dedicata a una connessione wireless, ma solo a quella Ethernet.

Un'altra limitazione è quella che Windows 11 non è in grado di riconoscere le applicazioni di terze parti per le VPN, come ad esempio quella di NordVPN, per cui l'indicatore di rete nell'area di notifica resta invariato se si accede a una VPN in questo modo.

Chi è interessato all'icona per le connessioni VPN e non intende attendere l'implementazione ufficiale, può abilitare la feature tramite il software open-source di terze parti ViVeTool, scaricandolo dalla relativa pagina su GitHub, e attuando i seguenti step.

Aprire l'archivio compresso e scompattare i file in una cartella. Aprire il terminale come amministratore e passare al Prompt dei comandi. Usando il comando cd , dirigersi nella cartella in cui è stato scompattato il file. Digitare il comando vivetool /enable /id:38113452 seguito dalla pressione del tasto Invio sulla tastiera. Riavviare il sistema.

In caso di ripensamenti, per disattivare l'icona è sufficiente ripetere i passaggi di cui sopra adoperando però il comando /disable invece di /enable .

