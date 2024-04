Collegati ai Wi-Fi pubblici senza rischi con ExpressVPN: 49% di sconto

ExpressVPN offre un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano navigare in rete in modo sicuro e privato. Con l'offerta speciale di 12 mesi più 3 mesi gratuiti, puoi accedere a tutte le app ExpressVPN con larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti 24/7 a soli 6,44 euro al mese, grazie a uno sconto del 49%.

Proteggiti sulle reti pubbliche e supera i blocchi

L'utilizzo di una VPN in Italia è diventato sempre più essenziale per proteggere i dati personali e navigare in rete senza preoccupazioni. Grazie a ExpressVPN, i tuoi dati sono indirizzati attraverso un tunnel crittografato, migliorando così la tua privacy e la tua sicurezza online. Inoltre, ti protegge dagli hacker mentre utilizzi reti Wi-Fi pubbliche, come quelle presenti in biblioteche e caffetterie.

La tua privacy è al sicuro con ExpressVPN, che garantisce la totale assenza di registri delle attività e delle connessioni dei clienti. Inoltre, la tua identità è mascherata e il tuo traffico online è protetto da una crittografia di livello industriale.

Un'altra caratteristica di ExpressVPN è la sua versatilità. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, iPhone, Android e molti altri. Con un singolo abbonamento, è possibile proteggere ogni dispositivo della propria casa, compresi router e smart TV.

Inoltre, gli utenti di ExpressVPN possono connettersi a server VPN in 105 Paesi in tutto il mondo, un numero destinato ad aumentare nel tempo. Ciò significa che è possibile accedere a una vasta gamma di posizioni server VPN dall'Italia o da qualsiasi altro luogo del mondo, magari per bypassare blocchi regionali, mantenendo sempre connessione stabile e veloce.

Attivare ExpressVPN è semplice e veloce: basta abbonarsi online e accedere alla promozione al 49% di sconto, scaricare l'app per il proprio dispositivo e collegarsi a un server VPN. Se hai dei ripensamenti, non preoccuparti: ExpressVPN offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, quindi puoi provare il servizio senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.