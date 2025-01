Cybercriminalità in aumento: truffe online e rischi della casa smart

Negli ultimi 18 mesi, l'Irlanda ha visto un preoccupante incremento dei crimini informatici, con le istituzioni finanziarie impegnate a gestire migliaia di casi ancora irrisolti. Le truffe legate agli investimenti in criptovalute si distinguono come una delle minacce più diffuse, attirando molte vittime ignare.

Paul Dwyer, amministratore delegato di Cyber Risk International, ha evidenziato come i criminali digitali sfruttino emozioni come l'avidità e la paura di perdere opportunità ("FOMO", Fear of Missing Out) per manipolare le persone. Influencer senza scrupoli promuovono criptovalute attraverso piattaforme compromesse, spingendo le vittime a investire in schemi fraudolenti ben orchestrati.

Queste organizzazioni criminali agiscono con grande strategia, dedicando risorse significative alla costruzione di rapporti di fiducia con le loro vittime. La loro sofisticazione rende ancora più difficile individuarle e prevenirne le attività.

Fate attenzione ai vostri dispositivi smart home

Un altro fronte di rischio riguarda i dispositivi smart home, sempre più diffusi ma spesso vulnerabili. Dwyer ha sottolineato come la sicurezza insufficiente di questi dispositivi possa mettere a rischio l'intera rete domestica. "Non puoi fidarti della tua macchina del caffè o della bilancia intelligente", ha avvertito. Hacker esperti potrebbero sfruttare le falle nei sistemi di sicurezza di questi dispositivi per penetrare nelle reti domestiche e accedere a dati sensibili.

La cybercriminalità si evolve rapidamente, diventando una minaccia sempre più invasiva e sofisticata. Per proteggersi, è essenziale rimanere vigili e adottare misure preventive adeguate. Tra queste, è importante verificare sempre l'affidabilità delle piattaforme di investimento, evitare di cliccare su link sospetti e aggiornare regolarmente i dispositivi smart per correggere eventuali vulnerabilità. Con una maggiore consapevolezza e una gestione attenta della sicurezza, è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere vittima delle frodi online e delle violazioni dei dispositivi smart.