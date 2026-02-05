Cyberattacchi russi sventati ai ministeri e alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

Negli ultimi giorni, l’Italia si è trovata al centro di una nuova ondata di cyberattacchi di natura coordinata, un fenomeno che le autorità hanno definito come una vera e propria guerra ibrida alle porte di un evento di rilievo internazionale come le Olimpiadi Milano-Cortina. Le tensioni geopolitiche che attraversano il continente si riflettono ormai sempre più spesso nel dominio digitale, dove gruppi organizzati – in particolare di matrice russa – hanno tentato di colpire obiettivi sensibili del nostro Paese. In questo scenario, le parole del vicepremier Antonio Tajani risuonano come un monito: “Questa ondata di violazioni digitali rappresenta una forma di guerra ibrida orchestrata in un momento particolarmente delicato”.

I recenti tentativi di intrusione informatica hanno preso di mira il ministero degli Esteri italiano, diverse sedi diplomatiche tra cui quella di Washington, e le infrastrutture alberghiere di Cortina d’Ampezzo, cruciali in vista dei Giochi invernali. Questi attacchi, fortunatamente neutralizzati prima che potessero provocare danni ingenti, mettono in luce la crescente esposizione delle nostre infrastrutture critiche a minacce digitali sempre più sofisticate. La scelta degli obiettivi non è casuale: la visibilità globale offerta dalle Olimpiadi e la centralità diplomatica delle sedi colpite fanno dell’Italia un bersaglio di primaria importanza per chi intende destabilizzare il Paese attraverso la leva informatica.

Il contesto nel quale si inseriscono questi episodi è segnato da una sequenza di crimini informatici che, solo pochi giorni prima, aveva visto protagonista la Università La Sapienza di Roma. Qui, un attacco ransomware particolarmente evoluto ha paralizzato l’accesso ai dati accademici e amministrativi, costringendo l’ateneo a fronteggiare una situazione di emergenza senza precedenti. Il malware impiegato, dotato di una crittografia robusta, ha reso i dati completamente inaccessibili, costringendo i responsabili della sicurezza a confrontarsi con la richiesta di un riscatto da versare in criptovalute, strumento prediletto dai cybercriminali per garantirsi l’anonimato.

Le autorità investigative, coordinate dalla procura di Roma, non escludono che dietro questi episodi si celino gli stessi gruppi di pirati informatici. L’ipotesi di un accesso abusivo ai sistemi informatici orchestrato in modo sistematico e con finalità precise ha già portato all’apertura di un fascicolo formale. Si delinea così un quadro in cui la minaccia informatica non è più un rischio astratto, ma un elemento strutturale della competizione internazionale, capace di colpire al cuore le istituzioni e le infrastrutture del Paese.

La risposta dello Stato italiano non si è fatta attendere. Il contenimento degli attacchi è stato reso possibile dall’azione congiunta della direzione generale del ministero degli Esteri e dall’avvio di una profonda riforma digitale delle procedure interne. In questo contesto, Antonio Tajani ha sottolineato come la sicurezza cibernetica sia diventata una priorità irrinunciabile per la protezione delle infrastrutture strategiche nazionali. La tempestività nella comunicazione tra le diverse autorità ha garantito una reazione coordinata, evitando che le incursioni digitali si trasformassero in crisi di ampia portata.

L’escalation di attacchi informatici, sempre più frequenti e sofisticati, impone una riflessione profonda sulle strategie di difesa. Il rafforzamento della resilienza cibernetica italiana passa attraverso investimenti mirati in competenze tecniche, infrastrutture di difesa avanzate e una cooperazione internazionale sempre più stretta. Solo così sarà possibile contrastare efficacemente le minacce che derivano dai nuovi scenari di guerra ibrida, dove il confine tra conflitto tradizionale e digitale si fa ogni giorno più sottile.

La capacità dimostrata dalle istituzioni di identificare e neutralizzare gli attacchi rappresenta senza dubbio un elemento di fiducia per i cittadini. Tuttavia, la realtà impone di non abbassare la guardia: la trasformazione digitale della società italiana rende indispensabile una vigilanza costante e una continua evoluzione delle strategie di protezione. Le prossime Olimpiadi Milano-Cortina, con la loro risonanza internazionale, saranno un banco di prova cruciale per misurare la solidità del sistema-Paese nella difesa dalle minacce digitali. La sfida della sicurezza cibernetica è ormai una componente centrale della sovranità nazionale, e il suo esito determinerà il grado di protezione delle nostre infrastrutture e della nostra democrazia negli anni a venire.