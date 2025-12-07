Cyber Week di Hostinger: website builder con l'85% di sconto

La Cyber Week di Hostinger è un'occasione perfetta per chi vuole sviluppare un sito professionale senza costi elevati. Il provider ha lanciato una promozione molto interessante sul suo Website Builder: l'abbonamento parte da 1,95€ al mese, include due mesi aggiuntivi gratuitie comprende anche il dominio.

L'obiettivo di Hostinger è offrire una piattaforma completa per attività commerciali, freelance o progetti personali che necessitano di una presenza online curata.

Tutte le funzioni del Website Builder Hostinger e le novità AI

Il piano Website Builder Premium propone strumenti dedicati alla costruzione di siti professionali. L'utente può creare e gestire fino a 25 portali, dispone di 50 caselle email gratuite per un anno e accede a un editor drag and drop semplice da usare, con oltre 150 template progettati da professionisti. Sono presenti anche integrazioni per marketing, app dedicate alle campagne Google Ads e opzioni per modificare il sito da smartphone o tablet.

L'elemento più innovativo dell'offerta riguarda la componente AI. Con l'intelligenza artificiale, il portale prende forma in pochi minuti: dopo una breve serie di domande, il sistema crea testi originali, immagini personalizzate e una struttura ottimizzata per i motori di ricerca. Per chi punta su un progetto più articolato, il piano Website Builder Business (3,99€ al mese) include generazione automatica di loghi, prodotti, articoli e immagini, oltre alla possibilità di creare un e-commerce completo con oltre 100 metodi di pagamento.

La promo include il dominio e prevede una politica di rimborso entro 30 giorni. Il supporto tecnico è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, così chi avvia un progetto può contare su assistenza costante.

Durante la Cyber Week, l'85% di sconto unito ai due mesi gratuiti offre un'occasione concreta per avviare o rinnovare la propria presenza digitale con strumenti avanzati e costi contenuti. Per approfittarne basta andare sul sit0 di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.