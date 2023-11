Cyber Monday Mania: notebook da gaming MSI della serie Katana è a PREZZO PROMO

MSI è un marchio leader nel settore dell'hardware, particolarmente noto nella comunità gaming per la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti. Oggi, Cyber Monday, l'MSI Katana 15, il notebook da gaming, è scontato del 18% e venduto a 1299€.

Notebook da Gaming MSI scontato per il Cyber Monday

Il laptop MSI Katana 17 B12VGK è una potente macchina progettata per offrire un'esperienza di gioco e multitasking senza pari. Dotato del processore Intel Core i7 di 12a generazione, questo dispositivo offre prestazioni ed efficienza straordinarie, garantendo una spinta senza precedenti sia nei lavori multitasking che nei giochi più impegnativi.

La potenza grafica del laptop è alimentata dalle NVIDIA GeForce RTX 4070. Questa scheda grafica offre velocità estreme ed è adatta sia ai giocatori che ai creatori di contenuti. Grazie all'architettura NVIDIA Ada Lovelace, il salto di qualità nelle prestazioni e nella grafica basata sull'intelligenza artificiale è notevole.

Il display veloce e fluido del Katana 17 B12VGK assicura che non ci si perda mai uno scatto, con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il dissipatore con design CPU&GPU Shared-Pipe rappresenta un'innovazione, con heatpipe collegate sia alla CPU che alla GPU per migliorare la capacità termica.

Per un'accelerazione delle prestazioni a tutti i livelli, il laptop implementa una maggiore velocità di lettura/scrittura della memoria grazie alla memoria DDR5. Infine, l'estetica è curata con una tastiera RGB a 4 zone, con particolari come i tasti WASD e copritasti appositamente progettati, offrendo una luce colorata che brilla come energia pulsata, regalando un'esperienza di gioco coinvolgente e stilizzata.

Il Cyber Monday è arrivato e fra le offerte più interessanti c'è sicuramente il notebook MSI da Gaming, scontato del 18% e venduto a 1299€.

