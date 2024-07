Cuffie Sennheiser al 60% di sconto: FOLLIA DA PRIME DAY

Sennheiser è un'azienda di primissimo livello nell'ambito della produzione di headset e cuffie varie e oggi, su Amazon, in occasione del prime day, le sue cuffie vengono scontate addirittura del 60% per un prezzo totale di 79,99€.

Risparmia il 60% grazie al Prime Day sulle cuffie Senneheiser

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono un prodotto premium progettato per offrire un'esperienza d'ascolto superiore. Di colore nero, queste cuffie over-ear e on-ear combinano un design elegante con una qualità audio eccellente. Nonostante non dispongano di controllo del rumore attivo, le HD 599 offrono un eccellente isolamento acustico grazie alla loro costruzione di alta qualità.

Il design "Ergonomic Acoustic Raffinement" (E.A.R.) incanala il segnale audio direttamente nelle orecchie, garantendo un suono chiaro e preciso. Questo innovativo design assicura che ogni dettaglio della musica venga percepito con una nitidezza straordinaria. La fascia imbottita e gli auricolari sono progettati per offrire il massimo comfort durante lunghe sessioni di ascolto.

Le cuffie Sennheiser HD 599 sono dotate di un jack da 6,35 mm, garantendo una connettività affidabile e stabile per una qualità audio ininterrotta. La tecnologia di connettività cablata assicura che non vi siano interferenze o perdite di segnale, offrendo un'esperienza d'ascolto ininterrotta e di alta qualità.

Inoltre, queste cuffie vengono fornite in un packaging eco-compatibile Frustration-Free certificato da Amazon, sottolineando l'impegno di Sennheiser per la sostenibilità ambientale. Questo imballaggio non solo protegge il prodotto durante il trasporto, ma è anche facile da aprire e riciclabile.

Su Amazon, oggi, le cuffie Sennheiser sono scontate del 60% e vengono venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Approfittane subito e non perdere questa chance!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.